La situación en Bogotá de inseguridad sigue descontrolada, pese a que hubo cambio de administración y Carlos Fernando Galán, aunque implementó nuevas estrategias, no ha podido frenar la ola de delincuencia que ya ha afectado hasta los restaurantes y sus clientes, quienes no pueden trabajar con tranquilidad por temor a que los roben.

En lo corrido de 2024, ya van 4 negocios de comidas que han sido atacados y en exclusivas zonas de la ciudad. El primero fue un Starbucks de la calle 116, donde hombres armados llegaron y robaron las pertenencias de todos los comensales. Esta misma escena se vio en el restaurante Masa y Abasto, donde también hubo un masivo atraco.

Ahora, en la noche de este lunes 12 de febrero se registró un robo en el restaurante Pecado Capital, famosa cadena de hamburguesas, donde dos hombres en moto y armados entraron y robaron a todos los clientes, a los que se les llevaron dinero, celulares, joyas y billeteras.

Esta situación ha despertado la preocupación del gremio de restaurantes en Bogotá. Al respecto, Guillermo Enrique Gómez, presidente de Acodres, habló en Noticias Caracol sobre este inconveniente.

“Es un indicador de que hay una situación recurrente que nos afecta a todos. No hay barrio donde no haya un restaurante, no es que seamos un foco de inseguridad, simplemente es un problema complejo. Desde el gremio nos sentamos en noviembre con la Policía y llegamos a la conclusión de que las bandas de ladrones identifican horas sensibles para los establecimientos. Ya tenemos una mesa de trabajo para definir herramientas y activarlas”, indicó.

Guillermo Enrique Gómez, presidente de Acodres, se pronuncia sobre la creciente inseguridad en restaurantes de Bogotá. ¿Los delincuentes atacan a una hora específica? Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/L7DO2FPN8o — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 13, 2024

También, a los restaurantes los ha afectado la aplicación del impuesto saludable a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, lo que también produce un impacto en los gastos y las ganancias de estos negocios.