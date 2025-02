Denny’s es uno de los restaurantes más reconocidos en Estados Unidos por su modelo de servicio. La cadena cuenta con más de 2.500 locales que atienden 24 horas al día los 7 días de la semana.

Fundada en 1953, la marca se ha expandido a nivel internacional, ofreciendo platos icónicos como los panqueques, los Grand Slam Breakfast y hamburguesas clásicas. Su enfoque familiar y su disponibilidad a toda hora la han convertido en una opción popular para quienes buscan comida abundante a precios accesibles en un ambiente acogedor.

Sin embargo, no atraviesa por su mejor momento económico. En 2024, Denny’s anunció el cierre de 150 locales en Estados Unidos, de los cuales ya se cerraron 75. El plan continuó en 2025 y se clausurarán los 70 restantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Denny’s (@dennysdiner)

(Vea también: Restaurante más antiguo del barrio Las Cruces, en Bogotá; famoso por caldo ‘levantamuertos’)

¿Por qué Denny’s cerrará cientos de sus locales en Estados Unidos?

En octubre del año pasado, Fox Business informó que la cadena de restaurantes tomó esta decisión luego de 5 años consecutivos con caída en sus ventas. Y es que Denny’s, según se conoció, no logró recuperarse de la pandemia y la alta inflación.

Hasta el momento no se conoce la lista de restaurantes que se clausurarán. No obstante, informaron que unos cierres se dan por alquileres vencidos o que estén ubicados en zonas que ya no son rentables.

Como parte de su nueva estrategia, Denny’s también anunció la apertura de 14 restaurantes nuevos en 2025, además de la remodelación de otros tantos. El desafío sigue siendo financiero, ya que sus acciones se cotizan en 5 dólares, cuando en su momento, en 2019, alcanzaron los 24 dólares.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.