Para Suárez, actualmente hay una “herida enorme” en el país con la reforma tributaria por todo lo que conlleva y en el marco del proyecto se da este encuentro entre Iván Duque, Jerónimo y Tomás Uribe.

“Aprovechar la reforma tributaria para hacerle campaña a Tomás Uribe me parece el colmo de los colmos, esto no tiene ninguna presentación. Si lo que está haciendo el presidente es recibiendo ciudadanos de a pie, como Tomás y Jerónimo, invito a que el paro del 28 de abril todos hagamos una fila en Casa de Nariño ”, criticó Aurelio Suárez, en Blu Radio.

Seguido, el panelista de esa misma emisora se refirió de nuevo al encuentro y lo calificó como un “descaro”.

La reunión privada entre los hermanos Uribe y el presidente Iván Duque se dio en las últimas horas y, pese a que no hay certeza de los temas que se trataron, en Blu Radio dan por hecho que se trató todo lo relacionado con la reforma tributaria, de la que habló este miércoles el jefe de Estado y descartó que se gravarán con IVA del 19 % el café, azúcar y chocolate.

“Sí es de verdad muy raro, en el panorama político no recuerdo que un hijo de un expresidente vaya a la Casa de Nariño para hablar de la tributaria”, sostuvo Néstor Morales, director de Mañanas Blu.

Sobre el mismo tema, el analista Héctor Riveros señaló que el encuentro con los hijos de Álvaro Uribe le hacen daño es la imagen de Iván Duque, que siempre ha tenido posicionamiento en un sector de la sociedad.

“Hay mucha gente que lo califica (a Iván Duque) de subpresidente porque suponen que no es realmente el presidente. Me parece que este tipo de cosas lo único que hacen es ratificar ese posicionamiento de que tenemos un presidente débil, que no es el que toma las decisiones, que se las imponen”, cuestionó Riveros.