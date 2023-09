Este martes, 19 de septiembre, se tenía previsto reanudar el segundo debate de la reforma a la salud en Colombia. Es importante mencionar que desde hace varios días se ha tratado de reanudar la discusión, pero hasta el momento no se ha logrado, debido a diferentes puntos de giro que han tenido las discusiones.

En particular, por lo sucedido el pasado 30 de agosto, cuando se aprobó la creación de una subcomisión que estaría encargada de hacer un nuevo texto de reforma a la salud. Sin embargo, esta no ha avanzado ya que a la fecha el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, no ha designado a los miembros de cada partido que la integrarán.

(Vea también: Ministro del Interior, sobre una nueva Constituyente: “Las reformas se tienen que discutir”)

Con este contexto, este martes estaba previsto reiniciar el debate de la reforma a la salud sobre 2:00 p. m., pero esta solo pudo iniciar casi a las 5:00 p. m. En el recinto del Congreso se puso a discusión y votación una proposición para aplazar la discusión, presentada por representante del Centro Democrático, Óscar Villamizar. Esta, no obstante, fue negada con una votación de por el sí de 53 y 112 por el no.

Además, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quien había dicho que este era el último intento para negociar, señaló que el debate esperará los resultados que entregue la subcomisión. “No se va a votar ni un punto ni un artículo hasta tanto la comisión accidental no rinda un informe pertinente a esta plenaria (…) tan pronto inicie la discusión, se va a suspender para que esa comisión accidental se reúna el tiempo oportuno y pertinente”.