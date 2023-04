Hace un mes, el pasado 22 de marzo, la reforma pensional fue presentada en el Congreso. Junto con la laboral y la de la salud, esta es una de las grandes apuestas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en lo que se refiere a iniciativas legislativas. Sin embargo, como las otras, la pensional también genera preocupación entre expertos.

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos Pensionales (Asofondos) ha sido enfática en sus temores frente a la reforma pensional. La más reciente planteada por Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, es que la reforma pensional es una reforma tributaria.

El argumento de Asofondos es que el subsidio de los 3 primeros salarios mínimos, planteado por la reforma pensional, “se genera una deuda que tendremos que pagar más adelante. La pagarán nuestros hijos”.

Qué problemas tiene la reforma pensional



“La deuda se genera porque las pensiones en Colpensiones reciben un subsidio implícito. Nosotros creemos que ese subsidio debe ser sobre lo menor posible, porque eso cuesta mucha plata y el Gobierno no la tiene, no le alcanza y no le va a alcanzar”, explicó Montenegro al respecto.

En ese sentido, en entrevista con El Tiempo, el presidente de Asofondos aseguró que “queremos que los trabajadores sigan en los fondos de pensiones para que esa plata crezca con las rentabilidades que se generan y que el Gobierno arme también un fondo de pensiones, pero operando bajo las mismas reglas de juego”.

Cosas como que la reforma pensional es una reforma tributaria opacan factores positivos de la reforma. Uno de esos, en palabras de Montenegro, es que elimina la competencia de dos regímenes pensionales. Algo que solo pasa en Colombia y en Perú. Sin embargo, dice que “no nos gusta la forma como lo hace porque marchita el ahorro pensional”.

Cómo afectaría la reforma pensional a las pensiones de los trabajadores



La otra advertencia de Montenegro es que la reforma pensional aumentaría en 150 semanas, 3 años, la edad de pensión.

“Hoy un hombre de 62 años, en los fondos de pensiones, se puede pensionar con 1.150 semanas cotizadas. Con el esquema que se propone deberá cotizar 1.300 semanas, otros tres años para cumplir las condiciones de jubilación. Eso es un aumento de facto, un aumento en la edad de jubilación, así digan que no”, señala.

Además, el subsidio que se daría con el pilar semicontributivo solo sería a partir de los 65 años. Para Montenegro este es un factor de discriminación a las mujeres, puesto que, como hoy se jubilan a los 57 años, “entonces tendrían que esperar ocho años más para recibir ese ingreso”.

Y no es que él se niegue a que se aumente la edad de pensión. Por el contrario, dice que es necesario, pero de forma “leve y paulatina. No para pagar subsidios ni para pagar las pensiones de otros, sino para que cada trabajador haga su ahorro pensional”.

Por último, sobre el futuro de los fondos de pensión privados, asevera que se irán “marchitando, es decir, se iría agotando el ahorro. Eso es muy grave, porque si el ahorro cae, cae la inversión, cae el empleo, cae el crecimiento de la economía y suben las tasas de interés. También va a devaluar la tasa de cambio”.