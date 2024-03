Antes de que comience el VII Congreso de Capital Privado y Capital Emprendedor, Paola García Barreneche, directora ejecutiva de Asociación Colombiana de Capital Privado (ColCapital) y líder del congreso, habló sobre los problemas que ven en la reforma pensional que sigue su trámite en el Congreso de la República.

En una entrevista con La República, ella reafirmó las preocupaciones que tienen por la reforma pensional, pues la idea que tiene el Gobierno obliga a que todas las personas que ganen hasta tres salarios mínimos coticen en Colpensiones y no en los fondos privados de pensión, opción que tienen actualmente.

“Para nosotros, es muy preocupante, porque el principal inversionista de esta industria son los fondos de pensiones, más de 40 % de los recursos de la industria del capital privado proviene del capital de los fondos. Si pasa la reforma como la está presentando el Gobierno, los proyectos van a verse frenados y no vamos a tener capital ni el desarrollo económico en las regiones”, dijo en el medio económico.

Si bien hay consenso en que se debe hacer una reforma pensional en la que haya un umbral mínimo de cotización en Colpensiones, Barreneche señala que la propuesta ideal para ellos es que sea de “un salario mínimo”.

“Hemos discutido esto con los senadores y les hemos explicado por qué se ve afectada esta industria y es que cuando tú tienes 40 % de los recursos totales que provienen de los fondos, pues la industria se va a bajar a la mitad porque se va a pasar la mayoría de recursos a un fondo que no invierte“, mencionó en La República.

Sin embargo, por lo mostrado para el Gobierno, no hay cómo llegar a un acuerdo. En las propuestas que planteó el presidente Gustavo Petro en su candidatura a la presidencia planteaba que todas las personas que ganaran hasta cuatro salarios mínimos cotizara en Colpensiones. Al llegar a la Casa de Nariño cambió y lo dejó en tres, pero ya advirtió que no bajará más el umbral.

La razón principal por la que él asegura que esto no es posible es porque el ingreso no sería suficiente para poder pagar las pensiones del sistema, pues su intención es que no se destine más dinero del presupuesto nacional para pagarles a los pensionados.

Qué ha pasado con la reforma pensional en este 2024

Esta es una de las grandes apuestas del Gobierno para este primer semestre, sumada a la reforma a la salud. Ambas deberán quedar definidas antes de que se acabe la legislatura, es decir, el 20 de julio.

En la última semana de febrero se reinició el trámite con el segundo debate en la plenaria del Senado, pero, a decir verdad, la discusión va más lenta de lo esperado.

El martes 27 de febrero, el debate fue suspendido por falta de quorum, lo que celebraron los senadores del Pacto Histórico como un gran logro. Aunque al siguiente día se volvió a intentar, se aplazó por el mismo motivo.

Este ya conocido ‘plan tortuga’ hará todo más demorado, pues lo próximo es que la discusión empiece con la votación de los impedimentos presentados que, según lo reportado, son más de 50 y, hasta el momento, se han solucionado un poco más de la mitad.

En la plenaria, la corporación deberá elegir entre cuatro ponencias que se han presentado hasta el momento: la iniciativa del Gobierno Nacional, un proyecto alternativo de la senadora Norma Huratdo y otros dos de archivo.

