Colombia ocupa el noveno lugar a nivel mundial entre los mercados de mayor crecimiento de transferencias en tiempo real y es el segundo mercado de mayor crecimiento en América Latina después de Perú.

Además, Colombia registró una tasa de crecimiento anual del 42,6 % en transacciones en 2023.

Así lo revela el informe Prime Time for Real-Time 2024, elaborado por ACI Worldwide, líder mundial en software de pagos en tiempo real, en colaboración con GlobalData, empresa líder en análisis y datos.

Por ejemplo, ACH Colombia, compañía que permite realizar pagos, compras y transferencias a través de internet debitando la plata de la entidad financiera, reportó que en transferencias interbancarias 35 millones de transacciones al mes, en el botón de pago PSE, en agosto, se registraron 52 millones de transacciones exitosas, mientras que con Transfiya, servicio recién lanzado, van con 26 millones de transacciones exitosas.

Por su parte, Redeban, empresa tecnológica de soluciones de pago para el uso de tarjetas de crédito y débito y transferencias electrónicas, espera cerrar el 2024 con 2.500 millones de transacciones monetarias, que incluye tarjetas, cuentas, corresponsabilidad bancaria y cajeros electrónicos. Hoy tienen el 65% del mercado de tarjetas, es decir, 65 de cada 100 transacciones de tarjetas pasan por los datáfonos de Redeban. Y en los últimos seis meses, ya han procesado 60 millones de operaciones por medio de su nuevo servicio de transferencias en tiempo real.

A partir de este panorama, en el reciente Latam Fintech Market 2024, EL COLOMBIANO conversó con Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia; y Andrés Felipe Duque, presidente ejecutivo de Redeban, dos empresas clave en el sistema financiero colombiano, para conocer de cerca el futuro de los pagos digitales, el uso del efectivo y la regulación de las finanzas abiertas.

ACH Colombia

EL COLOMBIANO: En medio de tantas transformaciones del ecosistema financiero colombiano, ¿cómo se adapta ACH Colombia?

Gustavo Vega: “Empezamos con las transferencias interbancarias, que fue nuestro servicio inicial. Permite a las empresas pagar a proveedores y nóminas, entre otros. Luego lanzamos el servicio PSE, que es por el que más nos conocen los colombianos, este botón permite realizar pagos en más de 20.000 comercios. También estamos en el sector de la seguridad social, con una plataforma para que empresas e independientes liquiden sus aportes. Y, recientemente, lanzamos ‘Transfiya’, nuestro servicio de pagos inmediatos. Hoy trabajamos con más de 52 entidades financieras, incluyendo bancos, cooperativas y billeteras digitales. Nuestro propósito es integrar el ecosistema financiero para que ningún colombiano se quede por fuera”.

EC: Hablando de pagos inmediatos y finanzas abiertas, ¿cómo avanzan esas regulaciones y cuál será rol de ACH Colombia en ese sistema?

GV: “Con los pagos inmediatos, hemos trabajado inicialmente con entidades vigiladas. Actualmente, 22 entidades están vinculadas a Transfiya. La regulación tiene cosas positivas, especialmente en términos de experiencia de usuario, pero siempre hay espacio para mejorar. En cuanto a las finanzas abiertas, estamos alineados con las normativas del Banco de la República. En la parte de iniciación de pagos, tenemos un rol claro como intermediarios, pero en la agregación de información, el rol aún no está definido, aunque vemos potencial para mejorar la eficiencia conectando entidades financieras y usuarios”.

EC: Un tema que preocupa a muchos usuarios es el costo y la demora de las transferencias. ¿Qué hacer para superar esas barreras en el sistema? ¿Cómo se afecta la adopción de canales digitales?

GV: “Es cierto que los costos y la demora pueden ser un impedimento. Si las tarifas no son razonables, la gente busca alternativas como el efectivo. Sin embargo, ofrecer servicios 7 días por 24 horas con seguridad tiene un costo. Lo importante es que las tarifas sean accesibles. En cuanto a la demora, es un reto del sistema tradicional que estamos abordando con los pagos inmediatos”.

EC: Pero el efectivo sigue siendo una barrera para las transferencias y pagos digitales, ¿qué se debe hacer?

GV: “Como usuarios, siempre nos preguntamos por qué transferir nuestro dinero de un banco a otro puede demorar uno o dos días, y encima nos cobran por hacerlo. Es cierto que el efectivo tiene implicaciones, así como el impuesto del 4×1.000, y muchos prefieren evitar ese costo. Y claro, si algo te cuesta, buscas cómo no pagarlo. Si las tarifas no son razonables, definitivamente se convierten en un obstáculo. Pedir que todo sea gratis no es realista, pero sí es fundamental que las tarifas sean accesibles y justas. Ahí es donde creo que hay una gran oportunidad de mejora, al igual que en reducir los tiempos de las transferencias”.

EC: ¿Cree que el auge de los neobancos y las plataformas digitales de pago son una solución para esas barreras de acceso al sistema financiero?

GV: “Hoy, tenemos 52 entidades vinculadas, incluyendo billeteras y bancos digitales. La clave está en mantener la interoperabilidad y asegurar que los estándares de seguridad se cumplan. Aunque a veces las exigencias parecen altas, son necesarias para proteger al usuario”.

EC: Entonces, ¿qué ha impulsado el crecimiento de lo digital en el sector financiero?

GV: “La pandemia aceleró todo. Vimos un aumento en el uso del botón de pago y otros servicios digitales porque la gente buscaba comodidad. Las plataformas digitales han sido muy innovadoras en simplificar el proceso de vinculación. Sin embargo, es crucial que esos procesos sean seguros y eviten la suplantación”.

Redeban

EL COLOMBIANO: Se habla ahora mucho más sobre pagos inmediatos y digitales. ¿Por qué es tan relevante este tema para Colombia?

Andrés Duque: “Hay una necesidad clave en el ecosistema financiero colombiano: la eficiencia en los pagos. Desde Redeban, hemos estado adoptando metodologías de pagos en tiempo real desde hace dos años. Sin embargo, los pagos inmediatos en Colombia no son algo nuevo; han existido a través de billeteras digitales como Nequi o Daviplata desde hace más de cinco años. Lo que ha cambiado es la capacidad de hacer estos pagos entre diferentes entidades de manera fluida, lo cual es fundamental para evitar barreras y costos adicionales para los usuarios”.

EC: ¿Cómo ha evolucionado Redeban en el contexto de estos pagos inmediatos y qué papel juega en la infraestructura financiera actual?

AD: “En Redeban, hemos implementado un sistema de pagos en tiempo real utilizando QR desde hace unos seis meses. Antes del lanzamiento del sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, ya estábamos trabajando en esta tecnología. Lo que hicimos fue convertir el QR en un “datáfono digital” que acepta pagos de cualquier entidad. Esto es similar a cómo los datáfonos aceptan todas las tarjetas, independientemente del banco emisor. Nuestro objetivo ha sido crear un sistema que sea accesible y eficiente, especialmente en áreas donde los datáfonos tradicionales no llegan”.

EC: Bajo este panorama, ¿cómo será el paso del efectivo a la adopción de pagos digitales en Colombia?

AD: “La pandemia aceleró la digitalización de los pagos. Las personas empezaron a darse cuenta de que podían utilizar su teléfono como una herramienta para manejar sus finanzas, convirtiéndolo en un banco en sí mismo. Ahora con los nuevos bancos y monederos digitales están explotando esta capacidad, ofreciendo soluciones que los bancos tradicionales aún no han integrado completamente. Este auge se debe en parte a la facilidad que los nativos digitales tienen para manejar estas herramientas y a la necesidad generalizada de soluciones más ágiles y seguras”.

EC: Entonces, ¿cuál será el futuro del sistema financiero colombiano? ¿Todo será digital?

AD: “Estamos en una fase de gran transformación. La interoperabilidad, facilitada por sistemas como el de pagos inmediatos del Banco de la República (Bre-B), permitirá a los usuarios mover dinero entre cualquier entidad de forma rápida y segura. Esto no solo facilitará el acceso a servicios financieros, sino que también fomentará la inclusión. La clave será enseñar a los usuarios a utilizar estas nuevas herramientas de manera efectiva. La tecnología ya está aquí, ahora necesitamos que la gente la adopte y la use de manera habitual”.

EC: ¿El futuro es sin efectivo en Colombia?

AD: “La llegada de los pagos inmediatos a Colombia representa un antes y un después en la forma en que interactuamos con el dinero. Lo que antes eran ‘rieles cerrados’ para unas pocas entidades bancarias, ahora será un ecosistema abierto donde cualquier persona puede enviar y recibir dinero de manera instantánea y segura desde cualquier entidad financiera. Nuestro objetivo es que el pago sea tan sencillo como escanear un código QR, queremos que los colombianos puedan realizar transacciones en cualquier lugar, sin importar qué banco o monedero digital utilicen. Por eso, el futuro de los pagos en Colombia se vislumbra cada vez más digital y sin efectivo”.

EC: ¿Cuál será el gran logro de todo esto?

AD: “Con la expansión de los pagos inmediatos y el surgimiento de nuevos modelos de negocio, como los neobancos, la industria financiera está experimentando una profunda transformación. Los consumidores se acostumbraron a realizar transacciones en línea y a utilizar sus teléfonos móviles como billeteras digitales. Entonces, la masificación de los pagos inmediatos tendrá un impacto directo en la inclusión financiera. Al reducir las barreras para acceder a los servicios financieros, se empodera a millones de colombianos que antes estaban excluidos del sistema tradicional”.

