Para esto, Rappi ha establecido una colaboración estratégica con Compañía Mundial de Seguros S.A. para lanzar el Seguro Tercero, un producto para choques simples, complementario al Soat (Seguro obligatorio de accidentes de tránsito) en Colombia.

El Seguro Tercero Esencial ofrece una cobertura de hasta $ 10.000.000 en casos relacionados a choques simples en moto, y hasta $ 50.000.000 en carros, camionetas y vehículos pesados, además tiene disponibilidad continua por lo que puede ser adquirido las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dentro de los servicios adicionales incluidos con este innovador servicio está la asistencia jurídica telefónica, el levantamiento digital del informe de accidente y acompañamiento en proceso de recobro, entre otros.

Es importante aclarar que un choque simple es aquel que se da entre dos vehículos o un vehículo y un objeto fijo, en el que no hay víctimas o lesiones a personas. El Seguro Tercero Esencial es un servicio dirigido a propietarios de vehículos livianos, motocicletas y vehículos pesados de carga que quieran contar con una mayor protección de su patrimonio.

Este servicio cubre daños materiales a terceros derivados de accidentes de tránsito y como novedad no tiene restricciones por antigüedad del vehículo y no se necesita de una inspección de este para adquirirlo. Es decir que en caso de que se rompa el espejo de otro vehículo saliendo del parqueadero, o se raye el carro o la moto a otro conductor, el usuario de Seguro Tercero Esencial, no tendrá que desembolsar de su bolsillo para cubrir los gastos de este arreglo, lo que genera un ahorro considerable en los hogares colombianos.

“El Seguro Tercero Esencial se suma al portafolio que desde Rappi tenemos en materia de aseguramiento, junto con el Soat. Esta es una apuesta que como compañía hacemos por mejorar la experiencia de los usuarios, con productos de fácil acceso y disponibilidad, además de contar con todo el respaldo de Seguros Mundial”, explica Diego León, Head de E-Commerce de Rappi Colombia.

El Seguro Tercero tiene un valor promedio que oscila entre los $58.000 pesos y los $124.000 pesos para camperos y camionetas, y $425.000 en el caso de vehículos pesados. Además, se puede adquirir en la app de Rappi en 3 sencillos pasos:

Se debe ingresar a la app de Rappi al botón “Soat”.

Luego en “Seguro Tercero Esencial”.

Ingresar la placa del vehículo, el tipo y número de documento.

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las ciudades con los índices de accidentalidad más altos son Bogotá, Santa Marta, Montería y Sincelejo, siendo el sábado y el domingo, entre las 6:00 pm y las 9:00 pm, los días en que más accidentes se presentan. Además, según la Secretaría de Movilidad, en 2021 hubo cerca de 75.000 choques simples o de latas, con un promedio de 205 choques diarios.

Diciembre es una temporada de alta accidentalidad, un dato no menor si se tiene en cuenta que de acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), se estima que durante esta fecha, cerca de 12 millones de vehículos se movilicen por las carreteras del país, en los que se encuentran particulares, transporte de carga y transporte de pasajeros.

Bajo este panorama, Seguro Tercero Esencial se posiciona como una alternativa que refuerza el compromiso de Rappi por hacer más fácil la vida de las personas a través de soluciones innovadoras. Además, en el marco de la temporada de fin de año, ofrece de manera conveniente, una oportunidad de viajar tranquilo con todo el respaldo de Seguros Mundial.

A propósito de este nuevo seguro que podrán tener los conductores en Colombia, hay que recordar un tema que es importante para los dueños de vehículos en el país.

Hace unas semanas se cayó la póliza que estaban cobrando en la revisión técnico-mecánica, la cual era obligatoria y miles de conductores pagaron.

Dicho esto, los CDA (centros de diagnóstico automotriz) no deberán cobrarle la póliza ni ponerle problema para pasar la revisión que se debe hacer cada año.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.