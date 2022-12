Luego de haberse convertido en un unicornio en el año 2018, con una valoración por encima de los US$ 1.000 millones y en apenas dos años de creación, Rappi creció exponencialmente en el último tiempo, exponiéndose como un referente del ‘delivery’ en la región y el mundo.

Sin embargo, cuatro años después del hito alcanzado, la realidad de la compañía es otra y recientemente se ha visto empañada no solo por rumores de posibles adquisiciones ante su situación financiera, sino por alzas muy elevadas en comisiones a sus aliados.

Del lado de la adquisición, en junio de este año se venía especulando un posible interés de la compañía estadounidense de delivery DoorDash en adquirir la empresa de origen colombiano. Entre otras cosas, este rumor se fundamentaba en la llegada consecutiva que hubo de varios directivos de esa empresa extranjera a las operaciones de Rappi.

Aunque fuentes han negado que dicho negocio se esté contemplando, tampoco ha habido una comunicación oficial al respecto negando las afirmaciones, y que también fue documentado por El País de España.

En 2021, los ingresos de Rappi ascendieron a $ 254.489 millones, mientras que sus pérdidas cerraron ese año en $ 243.468 millones.

Rappi también registró a mediados de este año una caída pronunciada en el reporte que entrega la Superintendencia de Sociedades de Colombia sobre las 1.000 empresas más grandes del país.

En el informe que analizó los ingresos operacionales de las compañías según los ingresos obtenidos en 2021, Rappi descendió 386 puestos.

La situación de Rappi, sin embargo, es confusa, pues como lo reveló recientemente Matías Laks, gerente general de Rappi Colombia, la expectativa es abrir el próximo año operación en ocho nuevas ciudades y ampliar su cobertura en las ya existentes.

Rappi responde sobre la posible adquisición

Sobre la situación descrita anteriormente, Rappi aclaró que la empresa no se encuentra atravesando por problemas internos.

“Tampoco es cierto que se esté negociando una posible transacción de venta de la compañía. El 2022 fue un año récord para Rappi en temas de madurez operacional y crecimiento, consolidándonos como la empresa privada de tecnología más importante de la región”, dijo la compañía.

La firma de delivery destacó que actualmente se encuentra en un ejercicio “responsable y emocionante para lograr ser rentables. En ese sentido, en Rappi vamos a continuar invirtiendo en innovación y desarrollo de productos que impacten de manera positiva a todas nuestras audiencias”.

Las comisiones de Rappi para 2023

Otra de las situaciones actuales con Rappi es la generada en redes sociales por algunos de sus comercios aliados. Gabriel Calderón González, CEO en la aplicación ‘Tu Orden’ y ‘La Lonchera’, publicó una carta en la red social LinkedIN en la que Rappi informa a sus comercios aliados que cambiará las condiciones establecidas con ellos para 2023.

“Actualmente estamos en un momento crucial en el que tenemos la necesidad de encontrar la sostenibilidad en el tiempo, sostenibilidad que permitirá construir relaciones de largo plazo donde todas las partes logren generar valor”, dice la comunicación.

Y en ella se agrega que: “Por lo anterior, nos vemos en la necesidad de ajustar las condiciones establecidas en el Acuerdo de Cooperación, el cual finalizará el día 2 de enero de 2023, entendiéndose que no se procederá a prorrogar el mismo de manera automática”.

Renglón seguido, la aplicación de delivery dice que quisiera suscribir un nuevo acuerdo en el cuál se establecerá un nuevo valor por concepto de alquiler de la plataforma.

Si bien Rappi no especifica los cobros exactos de comisiones para los restaurantes, varios sondeos dan cuenta que estas oscilan entre el 20 % y 25 %, lo cual es un valor alto, sobre todo para pequeños negocios que inician y encuentran en la ‘app’ un canal de ventas masivo.

No obstante, los cobros por comisiones pueden bajar notoriamente si se firman contratos de exclusividad, una alternativa que firmó en su momento McDonald´s con Rappi o la ya desaparecida iFood.

No obstante, la situación de Rappi no es lejana a lo que ha sucedido este año en el ecosistema ‘startup’ ante las hiperexpansiones y crecimientos que no se han podido sostener y que ha provocado la salida de Colombia de varias plataformas como iFood, Jokr (de Medellín), Shopee, Muni o Beat, entre las más recientes.