Bruno Ocampo es un empresario nacido en Manizales, que fundó en 2016 la empresa Mi águila, con la que busca aprovechar el poder de la tecnología para impulsar la transformación digital de América Latina, según explicó en su sitio web.

Allí, se describe como un emprendedor tecnológico y social apasionado, profundamente comprometido con la solución de los problemas más importantes de nuestra generación.

“Creo que los emprendedores también deben usar su creatividad, ingenio y ejecución para brindar prosperidad y oportunidades a las comunidades más vulnerables del mundo”, dice en esa página.

Ocampo conoció al multimillonario británico en la Gala Endeavor de 2016, gracias a la invitación de su amigo Edgar Bronfman Jr. a ese encuentro anual que exalta a los emprendedores, según le contó a Portafolio.

Branson, que tuvo un reconocimiento en ese evento, estuvo en la misma mesa y entablaron un par de conversaciones breves. Al final, el asistente personal del magnate le pidió los datos de contacto al colombiano.

Tres meses después, el multimillonario le escribió un correo en el que le decía que iba a Colombia y aterrizaría en 4 o 5 horas, por lo que lo invitaba a cenar.

“Me tomó por sorpresa, totalmente. Esa noche hablamos y en la cena me invitó a un reto con 20 emprendedores y personas muy interesantes. Consistía en recorrer 2.400 km, entre el monte Zermatt, en Suiza, y el volcán Etna, en Italia. El objetivo era recaudar 2,5 millones de libras (más de 13 mil millones de pesos) para Big Change, una organización sin ánimo de lucro que busca empoderar a entidades que brinden oportunidades de educación a poblaciones vulnerables”, relató el colombiano en Portafolio.

La experiencia les permitió dormir en campamentos con interacción directa y sin comodidades durante 30 días. Allí vivieron una experiencia que los unió, pues el manizaleño apoyó al magnate cuando parecía desistir.

Lee También

Bruno Ocampo exalta las cualidades del empresario, de quien destaca ha sido un mentor y una fuente de inspiración. “Para mí es un soñador, y es un soñador con alto nivel de ejecución. Ha logrado lo imposible”, afirmó.

Su comunicación se da cada 2 o 3 meses hablando o por medio de mensajes y correos, que le permiten entender la personalidad del multimillonario.

Acerca de su estilo de liderazgo, reconoce su alta capacidad para delegar, por lo que se rodea de líderes y los empodera. “Les da confianza para que, si cometen errores, se levanten y progresen. Está ahí para apoyar, es un maestro”, explicó.

De igual manera, advirtió que Branson es estructurado, se marca un objetivo semanal y enfoca gran parte de su tiempo en proyectos con impacto social, además de involucrarse en situaciones transformadoras.

Por eso, lo que más valora del tiempo de amistad junto al británico es “que he ratificado la importancia de trabajar, en todo, con pasión y determinación. Si seguimos haciendo lo mismo, no conseguimos nada”.

Esta es una de sus postales juntos, que Ocampo ha compartido en su cuenta de Twitter:

Astronaut 001 @richardbranson 👩‍🚀

You are officially a galactic legend 🚀

Thank you for inspiring the next generation of dreamers & doers.

Your amazing mom #Eve proudly enjoyed your flight from above as you marked the beginning of new space era 🚀 pic.twitter.com/w90Ysevt5y

— Bruno Ocampo (@BrunoOcampoG) July 12, 2021