La inmigración a Estados Unidos es incesante con el paso del tiempo, personas buscan estabilidad laboral y con la radicación del Título 42 que fue creado a raíz de la pandemia, probablemente siga aumentando el ingreso de colombianos a ese país.

Florida al mando del gobernador republicano Ron DeSantis planea una ‘tolerancia cero’ con la migración ilegal, por lo que hay diversas medidas como la exigencia del programa E-Verify para que empresas no contraten estas personas, no poderlos transportar y no estar en posibilidad de dar posada.

Pero con la anulación del Título 42 el 11 de mayo, las fronteras para ingresar a Estados Unidos seguirán siendo retadoras de cruzar como es considerado, pues entre México y el país norteamericano los migrantes eran rápidamente rechazados.

Para controlar la entrada de migrantes a Estados Unidos volvió a regir el Título 8 el cual puede brindar consecuencias severas para quiénes intenten ingresar sin permiso legal. Por toda esta situación muchos colombianos viven un drama desde hace días en el país norteamericano.

Con este último título recibirán una deportación acelerada y no podrán reingresar a dicho territorio en un periodo de cinco años. Quienes hagan intentos posteriores de ingresar a Estados Unidos podrían enfrentar un proceso penal, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Colombia sigue trabajando en la apertura de mayores “vías de migración legal, de migración regular, ordenada, segura a los Estados Unidos”, en la medida en que “no queremos que ninguna familia, ninguna persona, se someta al paso por eso que llaman ‘la trocha de la muerte’ expresó el embajador de Colombia en EE.UU. Luis Gilberto Murillo.

Ante las quejas de colombianos retornados en los últimos días desde el país norteamericano, el Gobierno colombiano, a través de Migración Colombia y la Cancillería, expresó su preocupación.

¿Cuánto tardan las autoridades norteamericanas en aplicar el Título 8 a colombianos?

El tiempo de procesamiento según el Título 42 rondaba los 30 minutos porque los migrantes podían ser expulsados rápidamente, mientras que el Título 8, el proceso puede demorar más de una hora de acuerdo con CNN.

Además, el Título 8 permite que los migrantes soliciten asilo, lo que puede derivar un proceso largo y demorado que comienza con una evaluación de temor creíble por parte de los funcionarios de asilo antes de que los casos avancen a través del sistema judicial de inmigración.

Puede hacerlo siempre y cuando no haya pedido asilo en otros países como Canadá, España, Inglaterra, Nueva Zelanda, Italia, Francia, entre otros. Además, si agenda cita en la aplicación CBP One estará exento, según los funcionarios.

En caso de no ser legible para el asilo será expulsado con deportación rápida y puede que su tiempo y ahorros sean desperdiciados.