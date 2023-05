Actualmente se encuentra radicado el proyecto de Ley de reforma pensional en el Congreso de Colombia, esperando comenzar su trámite por el legislativo y surtiendo el proceso que conlleva a cuatro debates.

Por lo tanto, se han entregado diversos estimativos sobre el costo fiscal que tendría el articulado que propone cambiar el sistema de pensiones que tiene Colombia hoy.

De acuerdo con datos entregados por el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), con la reforma pensional se aumentaría el pasivo pensional un 142 % del PIB, es decir, 52 p. p.

Según el Consejo de Estado, el pasivo pensional son obligaciones “compuestas por bonos pensionales”. Estas corresponden a las reservas matemáticas de las pensiones, que son porciones de primas que se pagan a los pensionados.

Y agregó: “Hay entidades que lo dejan hasta el 2100 y otras que lo hacen hasta 2070 y eso que pone el Estado se hace comparable al precio de hoy donde se busca que sea un valor relacionado con el PIB de hoy y eso es lo que estamos calculando tanto Anif, como MinHacienda y Fedesarrollo, entonces el pasivo pensional es lo que vamos a tener que pagar todos los colombianos a través del Presupuesto General de la Nación”.

A su vez, resaltó Jorge Llano que el Gobierno Nacional en sus números no está incluyendo el pilar solidario en el cálculo sobre cuánto costaría la reforma pensional.

“En ese caso ellos dicen en ese cálculo que el pilar solidario no se ve incluido en el pasivo pensional, no lo incluyen en el valor en el porcentaje del PIB, pero es un poco extraño porque es una obligación que se le genera al Estado al estar dentro de la reforma pensional, es un costo que va en el pasivo pensional, entonces es raro, en parte porque se cae el pasivo pensional”, dijo Llano.

El vicepresidente de AMV señaló que si es aprobado el articulado como se propone podría generar efectos en un futuro cercano.

“En principio no, en la medida en la que el Gobierno esté comprometido a pagar ese pilar solidario, pero sí el cálculo del pasivo pensional que deberán pagar los próximos gobiernos, entonces, no es claro en esas cuentas cómo van a ser, cómo va a ser incluido ese valor ahí adicional en el pasivo pensional, en este gobierno no, pero sí dejan como problema para los siguientes gobiernos”, señaló el experto.