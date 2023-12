Por derecho de ley, los colombianos que hayan trabajado pueden acceder a una pensión de vejez si cumplen con los requisitos principales, llegar a los 57 años en mujeres y 62 en los hombres. Sin embargo, la condición más importante recae en el mínimo de semanas trabajadas en quienes ya hacen planes para recibir su mesada: 1.300 semanas (aunque en 2026, para las mujeres pasará de esa cifra a 1.000), que son aproximadamente 25 años trabajados.

Si un adulto llega a la edad para jubilarse, pero no ha cumplido con las semanas cotizadas, debe seguir trabajando para completar el tiempo faltante para acceder a pensión, ya que no es posible pagar o comprar dichos días de trabajo. No obstante, en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 hay un caso en el que se puede ver un poco del dinero de la pensión al no cumplir con el requisito base, pero tiene condiciones que son obligatorias.

¿En qué casos puedo pensionarme sin cumplir las 1.300 semanas cotizadas en Colombia?

Se trata de la pensión o devolución de saldos, también llamada indemnización sustitutiva. Este caso, según registró El Tiempo, se emplea cuando el cotizante no cumple con las semanas pero sí con la edad. Sin embargo, para obtener la mesada en ese caso, el trabajador debe demostrar que ya no puede seguir cotizando.

Una de las condiciones es que el o la cotizante quede inválido antes de cumplir con las 1.300 semanas, obteniendo así la pensión saltando la obligación de la norma. Otro caso es si el beneficiario fallece, donde se valida la llamada pensión de sobrevivientes, la cual reciben los familiares del difunto pensionado.

La opción aparece, también, en el caso que un servidor público se vea obligado a dejar sus labores de manera forzosa, mucho antes de cumplir con las semanas o la edad establecida, aclarando que no tiene posibilidad de seguir cotizando.

