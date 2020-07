La medida, según indica el documento, aplica sin importar la actividad o labor que desempeñe la persona (lo que incluye la conducción de vehículo particular); en caso de no cumplir con esta disposición, las autoridades están habilitadas para imponer la sanción correspondiente establecida en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

Esto no les ha caído muy bien a muchos habitantes en la capital del país; según pudo evidenciar Red Más Noticias, la Policía no está perdonándoles nada a los conductores que salen sin su protección o la llevan mal puesta.

“Es que yo traía mi tapabocas (con la nariz destapada). Venía con las ventanas arriba y el carro tiene las sillas en cuero. ¿Cómo me van a poner un comparendo? Eso me parece injusto cuando hay gente en la calle que no usa tapabocas”, indicó una ciudadana en el medio.