Para la mayoría de usuarios la discusión es “estúpida”, pero ya hay miles de comentarios de personas que cuestionan si la clase social tiene que ver con la compra en almacenes de Koaj o de Zara.

La imagen que desató los comentarios es esta y divide los almacenes por clases sociales. Por un lado está la clase alta, en donde se ubica Zara; y por el otro está la “pobreza extrema”, en la que supuestamente están ubicados los compradores de Koaj.

Ante esta afirmación, los usuarios rechazan el hecho de que se describa a las tiendas de Zara como de ropa exclusiva y para estratos altos. Entre los argumentos que exponen es que esta marca es popular en países de Europa, algo que no ocurre en Colombia.

La mayoría de comentarios están en defensa de Koaj, una marca colombiana que tiene mucho éxito en diferentes ciudades e, incluso, exporta a diferentes países de América Latina. El año pasado, al negocio de esta marca le fue muy bien y logró ingresos por 693.531 millones de pesos, más del 50 % de lo que vendió en 2017, según un informe de la Supersociedades, citado por el diario La República.

Estos son algunos comentarios que dan cuenta de la ‘pelea’ que se armó en redes sociales por estas marcas reconocidas en Colombia:

LOL Zara es como el Only de Europa.

Tampoco mor. Pará muchos colombianos es clase alta por su costo en el país. En Europa, Zara es ropa para cambiar por temporadas, más no es un agáchese. Famosos usan Zara por su practicidad y bajo costo. No seas arribista.

Que comiencen a sacarse los ojos entre los amantes de las etiquetas,a ver quién da mas,compré y no se me destiño, muy muy buenos,tienda de barrio….científicos del mundo no busquen más la vacuna al covid-19,debemos definir que marca es mejor😉

— sine nomine (@sinenomine91) July 14, 2020