Salir de Bogotá a visitar pueblos coloniales o simplemente que tienen una oferta gastronómica diversa se convirtió en un plan imperdible para los capitalinos los fines de semana, que aprovechan para hacer actividades distintas y salir de la agitada rutina diaria de trabajo o estudio.

Alrededor de la capital hay pueblos para todos los gustos, aunque no todos son tan económicos. Por esa razón, en Pulzo nos dimos a la tarea de buscar 5 destinos que sean asequibles para los bolsillos de los bogotanos que pueden darse un gusto de vez en cuando para salir de la ciudad.

A solo 35 minutos de Bogotá, si el trancón lo permite, se encuentra Chía, un municipio de Cundinamarca muy visitado por los bogotanos que acuden a ese sitio para almorzar o pasar toda una tarde de diversión.

Entre los atractivos turísticos se destacan el Castillo Marroquín, la Capilla de la Valvanera, el Puente del Común y el Parque Natural la Montaña del Oso. Para llegar a Chia desde Bogotá se debe partir desde el portal 80 o del norte y después tomar un bus intermunicipal. En pasajes se puede ir alrededor de los 8.000 pesos y un almuerzo puede valer entre los 20.000 o 30.000 pesos. Además, queda sobrando para el postre que puede estar entre los 5.000 pesos o 6.000 pesos.

Otro de los pueblos cercanos a Bogotá que se pueden encontrar a una hora de Bogotá es Madrid, Cundinamarca, donde existen lugares coloniales, rutas de senderismo, observación de aves y una amplia variedad de espacios turísticos para visitar. Para asistir a este municipio, el pasaje solo vale entre los 6.000 y 8.000 pesos. Además, la mayoría de sitios para conocer son gratis o no pasan del valor de los 5.000 pesos y una picada para comer puede estar entre los 15.000 o 20.000 pesos para máximo 3 personas, que lo hace muy asequible.

Muchas personas conocen el mirador de La Calera, sin embargo, no conocen el municipio. Es un pueblo encantador lleno de sitios naturales y lugares hermosos, como el parque natural Chingaza, que la entrada no pasa de los 12.000 pesos. El pasaje desde Bogotá cuesta también 12.000 pesos y hay almuerzos para varias personas que no pasan de los 20.000 pesos.

