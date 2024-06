Durante las próximas semanas se llevará a cabo el pago de la prima de junio, la cual corresponde al 50 % de un mes de salario para los trabajadores vinculados a empresas.

Aunque muchos tienen claro el cálculo, otros no saben cuánto dinero pueden recibir en este final de mes.

Los que hacen un cálculo sencillo son esos trabajadores que ganen 3 millones de pesos y que tendrán como prima una suma de 1’500.000 pesos de beneficio.

De acuerdo con el portal especializado Actualícese, una persona con un salario de 3 millones de pesos y que haya trabajado todo este año con la misma compañía recibirá la mencionada suma de dinero como prima de mitad de año.

Tenga en cuenta que el tiempo trabajado en una misma empresa y el monto de su salario mensual son cruciales para determinar de cuánto será la prima en las semanas venideras.

Si quiere saber cuánto le toca de prima de junio, solamente debe usar la calculadora disponible en este enlace de la mencionada plataforma especializada en finanzas.

Prima en Colombia y cómo se paga esta a los trabajadores actualmente

La prima se paga en dos periodos del año: la primera mitad debe ser pagada a más tardar el 30 de junio, y la segunda mitad, antes del 20 de diciembre.

El valor de la prima equivale a quince días de salario por cada semestre trabajado. Para calcular la prima, se toma el salario devengado en el semestre y se divide entre dos. Si el trabajador no ha laborado el semestre completo, el pago de la prima se calcula proporcionalmente al tiempo trabajado.

El proceso de cálculo de la prima incluye todos los ingresos que constituyan salario, como el salario básico, horas extras, recargos nocturnos y dominicales, comisiones y bonificaciones habituales. Sin embargo, no se incluyen prestaciones sociales ni pagos no salariales como auxilio de transporte, cuando no hace parte del salario.

