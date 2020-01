Destacó en la W Radio que pese a que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que sí hubo un amaño en la comercialización, y recomendó sanciones contra él y otros directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por presuntamente recibir 3.000 millones de pesos en coimas para adjudicar un contrato a Ticket Shop y Ticket Ya, la Fiscalía no ha podido determinar con pruebas que esto sea cierto en 3 años que lleva la investigación.

“La FCF no recibió denuncias antes del Brasil contra Colombia, ni la SIC tampoco recibió denuncias antes de este partido. Nosotros no comprábamos boletas. Nosotros vendimos el bloque de los partidos. Las boletas eran de ellos y la FCF no tenía por qué autorizar la reventa de las boletas”, dijo Jesurún en la emisora.