De igual manera, la emisora aseguró que el informe final de la investigación aconsejó sancionar económicamente a Ticket Shop, Tu Ticketya.com S.A.S y a varios dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol.

“El documento recomienda imponer multas a Luis Bedoya, expresidente de la Federación; Ramón Jesurún, presidente actual de la misma corporación; y otros miembros del comité ejecutivo como Álvaro González Álzate y Jorge Fernando Perdomo”, agregó el espacio radial.

Cabe recordar que Perdomo, expresidente de la Dimayor, manifestó en noviembre pasado que Jesurún, González Alzate y Bedoya recibieron 1.000 millones de pesos para desviar la boletería con fines de reventa para los partidos de la Selección Colombia en Barranquilla.

“El señor Rodrigo Rendón Cano (q. e. p. d.) llegó a mi oficina, me habló sobre la renovación del contrato de la boletería y me dijo que a mí me correspondía un dinero por la adjudicación del contrato original… Además, aseguró que ya le había entregado mil millones a Lucho, a Ramón y al Chiquito”, dijo en aquella ocasión el actual presidente de Atlético Huila en una entrevista para El Tiempo.

Finalmente, la W señaló que Jesurún, Perdomo, González Alzate y Bedoya tendrían que pagar cada uno aproximadamente “1.562 millones de pesos”; mientras que la multa para las empresas implicadas en este delito sería de “78 mil millones de pesos”.