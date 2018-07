Casi al término de la entrevista en esa emisora, ‘Julito’ elogió la gestión del alcalde y de su equipo para tener al día las obras y los diferentes escenarios que se utilizarán en las justas. Así mismo, le dijo al alcalde que le iba a hacer una pregunta “lambona”.

“Alcalde, le voy a hacer una pregunta bien lambona: ¿usted no ha considerado, alcalde, que la Alcaldía, como institución, yo no sé si eso se pueda, abra unas franquicias para que nos maneje obras a otras ciudades que no hemos podido aprender de ustedes?”, cuestionó ‘Julito’.

Frente a esto, Alejandro Char respondió: “Aquí siempre recibimos alcaldes de muchas zonas del país. La verdad, tengo que decirlo con orgullo, y vienen a mirar cómo Barranquilla hace todos estos temas de los procesos de contratación y qué bueno que me lo hayas dicho, Julio (…)”.

Sánchez Cristo puso el ejemplo de qué pasaría si el alcalde Char fuera el administrador del Coliseo El Campín, en Bogotá, y se le pagara una comisión por eso.

A su turno, el periodista Alberto Casas dijo que eso que propone Sánchez se puede lograr con política.

“Eso es con política porque si la persona que usted necesita para resolver el problema no tiene respaldo popular, esa cosa no funciona. Usted está poniendo un ejemplo donde el señor (el alcalde Char) tiene el respaldo de la gente. Entonces, para resolver eso en las otras ciudades, usted necesita ponerlo de presidente”, insinuó Casas.

Finalmente, Julio dijo que la gestión del alcalde de Barranquilla con las obras se podría lograr en otras zonas del país. “Para Cartagena y Santa Marta es una tranquilidad que el alcalde Char les haga las obras”, sugirió el periodista.