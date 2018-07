Es una de las rachas de abandonos de velocistas más grandes de las últimas ediciones del Tour de Francia, según el exciclista Santigo Botero, comentarista de Caracol TV, quien agregó que se le hacía raro que Gaviria se hubiera retirado, si la montaña del Giro de Italia en el que ganó 4 etapas era más dura.

Georgina Ruiz-Sandoval, Goga, dice que de pronto en la carrera italiana del 2017 tenía un incentivo para Gaviria, que era mantener la camiseta morada de la regularidad.

Un trino del equipo Quick Step Floors dice que el corredor se retiró por agotamiento debido a “un brutal trazado y extremo calor”:

Unfortunately, the brutal course and extreme heat took their toll on Tour de France debutant @FndoGaviria, who pulled out of the race.#TDF2018

— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) July 19, 2018