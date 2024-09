La industria aérea colombiana enfrenta un nuevo reto. La nueva reforma tributaria, conocida como Ley de Financiamiento, propuesta por el Gobierno Petro para 2024 plantea un aumento del 200 % en el impuesto al carbono para el combustible de aviación, lo que impactaría directamente en el precio de los tiquetes domésticos.

Este incremento podría representar un alza del 4,1% en el precio del galón de combustible, lo que se traduciría en un aumento de los costos operativos para las aerolíneas y, en última instancia, para los viajeros.

Así lo dio a conocer la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que además aseveró que, en septiembre de 2024, más del 35 % de los costos de operación de un vuelo doméstico en Colombia proviene del combustible de aviación, que ya está gravado con un IVA del 19 %.

Además, según la asociación, el 28,4 % es lo que corresponde hoy a tasas, impuestos y cargos en la estructura de costos de un tiquete aéreo de trayecto nacional en Colombia. Entonces, un incremento adicional en el impuesto al carbono podría reducir el acceso de los colombianos a este servicio.

Por eso, Paula Bernal, country manager de IATA en Colombia, advirtió que esta carga tributaria adicional podría reducir el acceso de muchos colombianos a un servicio clave para la conectividad de las regiones, especialmente para quienes no tienen alternativas de transporte.

La situación es aún más preocupante para los usuarios de los estratos 2 y 3, que representan la mayoría de los pasajeros de vuelos domésticos, según un estudio de TGI.

A medida que los precios de los tiquetes aumenten, estos sectores de la población verán más difícil viajar dentro del país, lo que también afectaría al turismo nacional, uno de los sectores más importantes para la economía, dijo Bernal.

Además de las implicaciones económicas, el aumento del impuesto al carbono también genera dudas sobre su efectividad en la lucha contra el cambio climático. Aunque las aerolíneas han renovado sus flotas y adoptado medidas para reducir sus emisiones, en Colombia no existen aún alternativas viables al combustible fósil, como el Combustible de Aviación Sostenible (SAF).

Por lo tanto, el aumento de este impuesto podría no lograr los objetivos ambientales que se pretenden, mientras encarece el servicio aéreo, alertó el gremio de aviación.

En este contexto, desde el sector se plantea una solución alternativa: reducir el IVA del 19% al 5 % en los tiquetes aéreos y en el combustible de aviación, una medida que ya ha demostrado ser efectiva para estimular la demanda de vuelos en Colombia y promover el turismo.

“Además, vemos con preocupación que este incremento pueda no conseguir los objetivos de un impuesto verde como lo es el impuesto al carbono. En Colombia, las emisiones no se pueden compensar al 100 % sino solo al 50 % y no se contempla que el valor recaudado por este impuesto se utilice en la descarbonización de la industria. A hoy, el sector no cuenta con suficiente producción de SAF u otros combustibles sustitutos al fósil que contribuyan a la descarbonización. Un impuesto de esta magnitud va a generar un impacto en los precios del servicio sin que se consigan todos los objetivos ambientales”, concluyó Bernal.