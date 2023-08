Ad portas de septiembre, el Gobierno prevé un nuevo incremento en el galón de gasolina para acercarse más al cierre del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec).

Este nuevo incremento, que se prevé sea de $ 600 como en anteriores meses, llevaría al galón de gasolina a un precio promedio cercano a $ 14.000, que estaría aún lejos de la meta de $ 16.000 que planteó el Ministerio de Hacienda y que sería clave para cerrar la brecha del Fepec.

“Con el ajuste de $ 600 por galón que podría empezar a regir para el mes de septiembre, el precio de la gasolina a nivel nacional habría aumentando más de $ 5.010 por galón, en lo que va corrido de este Gobierno y, nuevamente, un aumento récord en materia de precios mensuales como tal”, aseguró Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.

Andrés Velasco, director técnico del Carf, recordó que, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en 2023 se generará un déficit de $ 17,8 billones ($ 4 billones por gasolina y $ 13,8 billones por ACPM).

En 2024 se registraría un superávit de $ 500.000 millones (superávit de $ 5,4 billones por gasolina y un déficit de $ 4,9 billones por ACPM).

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, apuntó que esta reducción del déficit para finales de año se mantendrá en el horizonte, toda vez que no se incremente el precio del ACPM.

“Esto, siempre y cuando se mantenga congelado el precio del diésel, pero de establecerse un valor diferencial para los taxistas anunciado por el Gobierno, desde luego que este déficit puede ser mucho mayor”, alertó Acosta.

La paridad internacional llegaría entre tres a cuatro meses, toda vez que continúen los incrementos del galón de gasolina. Vera recordó que las cuentas internacionales toman una tasa de cambio de $4.110,08 a día de hoy, es decir $187 por dólar más que a finales de julio.

También contempla un precio internacional del petróleo alrededor de los US$ 85,51 por barril, con un equivalente al precio internacional o costo de oportunidad de la gasolina de US$ 112,54 dólares por barril, lo que representó US$ 5,5 dólares por barril menos que el mes anterior.

De esta forma, según los cálculos del experto, el diferencial sería de $ 1.507 por galón después del aumento de septiembre, siendo a día de hoy de $ 2.048 por galón aproximadamente,

“Asumiendo que no hay cambios en el precio del alcohol carburante que podría aumentar este mes y que podría incrementar un poco dicho diferencia, si se realizan ajustes mensuales de $ 600 pesos por galón en tres meses alcanzaríamos el precio internacional o cuatro meses si se hicieran ajustes del orden de $ 400 pesos”, dijo Vera.

Este cálculo, aseguró el experto, prevé que los ajustes del Ministerio de Hacienda se registrarían hasta noviembre o máximo diciembre.

“Lo claro es que la TRM ha subido, el precio del petróleo se ha mantenido y el de la gasolina ha caído como es común dado que estamos llegando al fin del verano y cae el consumo global de dicho producto, tal es así que el precio de la gasolina ha caído cerca de US$ 13 centavos por galón”, agregó el experto.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró que los ajustes del precio de la gasolina continuarán subiendo hasta alcanzar los $ 16.000, cifra en la que ya cerraría el déficit con el Fepec.

Bonilla reiteró que el ACPM, combustible de los transportistas, no ha incrementado desde 2020 y que, en lo que resta de 2023, tampoco lo hará.