Hasta hace unos días, el alza del precio del ACPM, a manos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, no era una posibilidad entendiendo que en el medio estaban en discusión las campañas para elegir a alcaldes y gobernadores del país.

Ricardo Bonilla, jefe del Ministerio de Hacienda, sentenció en su momento que el ejecutivo no pensaba en una decisión en ese sentido por varios hechos coyunturales.

Uno de esos tiene en cuenta que el precio del ACPM, en palabras de Bonilla, no se iba a subir en Colombia en plena elección de alcaldes y gobernadores.

Los analistas locales atribuyeron en ese momento a la decisión, que requería de una base técnica importante, un fuerte condicional político.

Sin embargo, el ministro Bonilla, en conversación con Semana, rectificó su postura inicial y aseguró que el hecho de no subir el precio del ACPM en Colombia no tenía que ver con una estrategia por la campaña de elecciones regionales.

Aseguró que esa decisión no tiene nada que ver con que se pueda dar un efecto electoral negativo para la corriente política del presidente Petro.

“No tiene nada que ver. Sencillamente obedece a que cerrar la brecha de la gasolina es una tarea que termina en noviembre o en diciembre. Para no tocar los dos al tiempo, el aumento del ACPM va para el año entrante”, puntualizó Bonilla.

¿Aumentará el precio del ACPM en Colombia?

Aclaró el ministro de Hacienda que, lo que quiso decir en su momento, fue que esa decisión indudablemente coincidía con una coyuntura política clave.

“Si hubiéramos pensado en coyunturas electorales no habríamos subido la gasolina”, agregó el ministro de Hacienda.

El ministro de Hacienda ha vuelto a ratificar que el aumento en el precio a del ACPM en Colombia se dará una vez el diferencial con el valor internacional de la gasolina corriente se cierre.

Lo anterior podría darse a finales de 2023, por lo que la previsión del Gobierno Petro es que el valor del diésel pueda empezar a ver los incrementos respectivos sobre el año entrante.

Sobre el nivel al que debería llegar el ACPM en Colombia, el Gobierno Petro todavía no parece manifestar una postura concreta toda vez que parecen sopesarse nuevos escenarios.

Precio del ACPM en Colombia y sus posibles aumentos

Uno de estos tiene en cuenta, por ejemplo, que el valor internacional del petróleo ya no es del orden de los US $ 100, sino más cercano a la barrera de los US $ 75.

Esto quiere decir que, en el marco de las mesas técnicas, que se supone van a definir ese valor, se pueda llegar a establecer el precio que es necesario equiparar al internacional por lo que pesa el déficit que subsidia a los combustibles en el país.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, aseguró que funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro manifestaron que el precio del ACPM en Colombia podría incluso estar arriba de los $ 16.000.

Lo que, a ojos de los congresistas, es un escenario complejo por lo que implica para el encarecimiento de productos como los alimentos, dados los incrementos en los precios para los transportes.

"El precio de la gasolina se va a ajustar responsablemente, debido a que en Colombia tenemos un déficit de $4.700 (por galón) frente al precio internacional", afirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en reunión con medios de comunicación.

“El Gobierno no responde nada cuando le cuestionamos por qué sigue amarrando el precio del combustible al precio internacional cuando en Colombia producimos el 75 % de los combustibles que se consumen aquí”, explicó Pedraza el pasado 9 de agosto del 2023.

El riesgo de subirle el valor al ACPM

El ministro Bonilla, ante medios de comunicación, ha mencionado un valor cercano a los $ 15.000 para cerrar el diferencial, pero sigue sin ser un techo que fijo, toda vez que las mesas técnicas no se han desarrollado.

Además porque los gremios de los transportes del país han asegurado que ese tipo de decisiones no se pueden tomar como definitivas para Colombia, toda vez que el gobierno Petro prometió tenerles en cuenta.

Aumentos de ese corte, de acuerdo con los transportadores, no representan otra cosa que condiciones más complejas para poder operar.

De allí que incluso han llamado la atención sobre el hecho de que el precio del ACPM en Colombia, repuntado a niveles tan altos, puede incluso llevar a que los transportados se movilicen para pedir porque sean escuchados.

Finalmente, sobre la posibilidad de que no sean necesarias menores alzas, por cuenta de que el precio del petróleo cae, solamente deja un escenario en el que Colombia podría cerrar la brecha con el valor externo en un tiempo más rápido a lo esperado.