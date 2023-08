El precio de la gasolina en Colombia va a seguir aumentando por los próximos tres meses, así lo dio a conocer el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

De acuerdo con el funcionario, todavía no se cierra la brecha del diferencial entre el precio local con el internacional.

Con esto de base, el precio de la gasolina en Colombia entonces terminaría de subir en el mes de noviembre.

Pero, una vez pase esto, el ACPM empezará a ver subidas, como lo había mencionado el presidente Petro, toda vez que ese combustible sigue con precios congelados.

Gasolina-diesel-Ricardo-Bonilla-1024x597.jpg" alt="Ricardo Bonilla y precios de la gasolina y ACPM"> Ricardo Bonilla y precios de la gasolina y ACPM

Si bien el nivel al que aumente la gasolina en Colombia podría variar de acuerdo con el valor internacional del petróleo, las apuestas indican que los incrementos seguirían la línea que se ha dado hasta ahora.

Es decir, los próximos tres meses, en total, habría un repunte del valor de la gasolina corriente del orden de los $ 1.800, lo que llevaría a que el galón cueste entre $ 15.000 y $ 16.000.

Los efectos de la subida en el precio de la gasolina en Colombia

Lo anterior cumple entonces con los supuestos que se esperaban para sanear el déficit fiscal por subsidiar a los combustibles en el país.

Si bien el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en Colombia llevaba una cuenta pendiente de $ 37 billones, ese valor ha caído hasta los $ 17 billones.

El resto del dinero que hace falta por solventar es el correspondiente al precio del ACPM, que no se ha tocado para que el país no vea nuevos incrementos en los precios de los alimentos o el transporte público.

Pero el ministro Bonilla aseveró que esa decisión no puede esperar más allá de inicios del año 2024.

El punto está en que el cierre de esa brecha se podría dar solamente hasta el año 2025, momento en el que incluso se ha aseverado que el fondo que subsidia a los combustibles en Colombia podría mostrar un superávit.

La decisión de empezar con esos incrementos en el precio del ACPM, aseguró el ministro Bonilla, tiene de fondo que la inflación en su conjunto sigue cayendo.

Incremento del precio de la gasolina en Colombia y América Latina

Y si bien el incremento del precio de la gasolina en Colombia sube otros valores de la economía, es un foco que se puede control de manera más juiciosa.

“Eso significa que acá no se ha combatido toda la inflación, sino solo un componente. Hoy los combustibles no están bajando, y por eso no cae al ritmo que quisiéramos”, puntualizó el ministro Bonilla.