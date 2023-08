En línea con la política de ajustes para cerrar el hueco del fondo que “subsidia” los combustibles en Colombia, el precio de la gasolina en Colombia subió otros $ 600 este mes.

Así, quedó en un valor promedio de $ 13.564 en todo el país, mientras que en Medellín se ubicó en $ 13.906.

Pese a estos incrementos, el Gobierno ha sostenido que el valor del combustible en el país se mantiene como uno de los más bajos, al menos en Latinoamérica.

¿Qué dicen las cifras? Según el portal especializado Global Petrol Prices, que mide los precios promedio del galón de gasolina en dólares entre el 1 de mayo y el 7 de agosto de 2023, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia mostraron el valor más bajo en América Latina.

Venezuela registró un precio de US $ 0,01 por galón; mientras tanto, en Bolivia hubo una tarifa de US $ 2,05; en Ecuador, de US $ 2,40; y en Colombia, US $ 3,37.

Ahora, si se quiere observar entre los países de todo el mundo, el precio en Colombia aparece en la casilla 28, con lo que técnicamente continúa entre los 30 donde la gasolina es más barata.

Vale destacar que Venezuela también es actualmente la que menos cobra por este combustible en todo el mundo, y le siguen Irán, Libia, Argelia y Kuwait.

A su turno, Hong Kong es el más “carero”, con US $ 11,52 por galón, y continúan Islandia, Países Bajos, Noruega y Mónaco, con tarifas por encima de US $ 8,0.