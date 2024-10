Por: VALORA ANALITIK

Así quedó el precio del dólar en Colombia este 4 de octubre

El dólar en Colombia abrió al alza la jornada de este lunes 7 de octubre en $ 4.169, con una ganancia de $ 5 respecto al cierre del viernes 4 de octubre ($ 4.164).

El promedio del día, a primera hora de la mañana, se ubica en $ 4.158,39, por debajo de la TRM vigente para el día, de $ 4.173,66, de acuerdo con la Superintendencia Financiera.

Con corte a las 8:40 a. m., se registra un precio mínimo de $ 4.153, mientras que el máximo sigue coincidiendo con el valor de la apertura, de $ 4.169.

La divisa estadounidense podría tener variaciones tras conocerse la cifra de inflación para septiembre de 2024 que publicará esta tarde el Dane, la cual se espera se ubique entre el 5 % y el 6 % anual, de acuerdo con los analistas.

Esta semana se retoma la discusión de la reforma laboral en el Congreso de la República. La Cámara de Representantes programó sesión este lunes a las 10:00 de la mañana, tras la interrupción de la jornada el pasado miércoles, cuando se avalaron 34 artículos.

En el escenario internacional, se sigue previendo una reducción de tasas en Estados Unidos por cuenta de los datos de creación de empleo publicados el pasado viernes, aunque aún ese necesario conocer las cifras de inflación programadas para este jueves. Esta expectativa se reflejaría en los movimientos del dólar.

Por su parte, el petróleo Brent se negocia este lunes a US$ 78,31, mientas que el WTI registra un precio de US$ 74,80; ambos registran ganancias superiores al 1 %. Las tensiones en el Medio Oriente que empujaron el Brent cerca a los US$ 80 la semana pasada podrían extenderse esta semana.

