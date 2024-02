Por: El Colombiano

Aunque San Valentín es un día que tiene gran cantidad de citas en todo el mundo, este miércoles la cita más importante para el sector de los combustibles es entre el Gobierno y los transportadores.

Pese a que, evidentemente, no es un encuentro romántico, sí es una reunión en la que se espera, por fin, lograr un acuerdo para aumentar los precios del ACPM.

Con esta ya se cumplen nueve reuniones entre el Gobierno y los transportadores, luego de que el pasado 7 de febrero no se lograra un acuerdo para aumentar los precios, razón por la que se acordó una nueva cita para este 14 de febrero, y por la que se decidió mantener congelada la tarifa hasta definir nuevos precios.

Y es que este aumento, que busca cerrar la brecha en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc), todavía no convence a las partes, pues así como hay transportadores que dicen que no admitirían un aumento arriba de $ 10.600, hay quienes no ven viable ningún incremento.

“Dentro de las estimaciones que hemos realizado, un diésel a ‘precio Colombia’ estaría alrededor de $ 10.600 el galón, con la ventaja de que este modelo sería mucho más liviano para las finanzas públicas y no generaría un déficit tan grande en el Fepc”, dijo Nidia Hernández, presidente ejecutiva de Colfecar.

Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su equipo técnico, señalaron el año pasado que si no se hacen ajustes al precio del ACPM, el Fepc tendría un déficit de $ 10,5 billones en 2024.

Beneficios y riesgos del aumento en el ACPM

Pensando en que este miércoles se lograra el aumento, dentro de los beneficios, según Julio César Vera, presidente de Xua Energy, puede haber varios factores.

“Desde el punto de vista fiscal, económico y social, se lograría disminuir un subsidio que hoy le genera a la nación erogaciones de más de $1 billón por mes y poder destinar dichos recursos a proyectos y provisión de bienes públicos”.

Otros de los beneficios, según el analista, son evitar distorsiones por posibles mercados ilícitos y que sectores de mejores posibilidades que usan vehículos de alto cilindraje con motores diésel terminen subsidiados por el estado en el uso del combustible que demandan.

En cuanto a los riesgos o dificultades tras subir los precios, Vera dice que se podrían ver “posibles efectos inflacionarios por los aumentos periódicos del producto”.

