El directivo expuso los resultados operativos y financieros de la compañía para el segundo trimestre del año, entre los que reportó una caída de ingresos.

En medio de su presentación, uno de los temas que más generó interés es el déficit de gas que atraviesa Colombia y las dificultades que eso podría traer a los ciudadanos, empresarios y al sector petrolero y energético.

Roa Barragán dijo que el problema está identificado hace tiempo e, incluso, señaló que debió “resolverse desde hace 5 o 10 años”; además, que “las no ejecuciones y las decisiones no tomadas de quienes administraban la compañía hacen que hoy tengamos este déficit”.

Así explicó Roa la contingencia:

De esa forma, aseguró que los retos en ese sentido son encontrar una flexibilidad regulatoria para la comercialización de gas importado (inicialmente, producto del ‘fracking’ en Estados Unidos), competitividad de las alternativas, consultas previas, premisos y licencias ambientales, y la infraestructura de transporte.

¿Podría acabarse el gas en Colombia?

En ese sentido, dijo, enfrentar la situación es uno de los focos de Ecopetrol ahora para “asegurar la existencia, la soberanía y la capacidad de tener gas natural con inversiones importantes que se están haciendo”.

(Vea también: Ecopetrol alerta a ciudadanos sobre noticia que perjudica a muchos; tomaron dura medida)

El presidente de Ecopetrol aseguró que el suministro de este servicio no se va a frenar y detalló parte de las acciones que adelanta para garantizarlo a los colombianos:

“Estamos reaccionando y no va a haber falta de gas. Gas va a haber. Hay gas en el mercado para traer. Seguramente alguna parte de eso va a ser el resultado del nuestro rebalanceo propio de consumo. Vamos a conectar el gas y a buscar esos 20 o 30 millones de pies cúbicos/día que están en el campo de arrecifes para incorporarlos al sistema nacional de transporte, vamos a buscar oportunidad en Floreña y a liberar alguna oportunidad importante del gas que utilizamos para nuestra producción”.

Incluso, señaló que ha estado recopilando información en el mercado y ya hay identificadas 8 alternativas para cubrir los faltantes de gas natural en el país, especialmente para los próximos dos años. Según dijo, “la mayoría de ellas están centradas en gasificación, en evaluacion donde nos ofrecen molécula (unos 300 millones de pies cubicos/día; esto, mirando la ventana del corto-mediano plazo para el 2025-2026“.

Lee También

El presidente explicó que esa es la respuesta inmediata, pero también señaló que las estrategias de la empresa ahora se están centrando en “alternativas de regasificación hacia 2027 en adelante y hasta cuando esté disponible la molécula y los recursos que se están desarrollando en el ‘offshore’. Ahí hará empate ese déficit con la oferta que se va a incorporar de los yacimientos al sistema”. Así explicó las alternativas:

Eso significa, dijo Roa, que el foco para el resto del año será “continuar las inversiones para encontrar gas, con los aliados como Oxy, Petrobras, Shell y solos en algunos pozos”.

¿Subirá el precio del gas natural en Colombia?

Roa insistió en que “gas va a haber” porque el “nivel de demanda da la posibilidad de tenerlo, pero va a tener un efecto económico” y, por eso, hizo un llamado a “generar un buen uso y eficiencia en el recurso para que el impacto no sea mayor”.

(Vea también: Cómo ahorrar plata y pagar menos en servicios públicos; muchos no lo saben aún)

Sin embargo, ese impacto por ahora no iría directamente al usuario. Roa, aunque dio na explicación técnica, su contexto sirvió para ser claro con que espera que el precio del servicio no suba:

“Es fácil tener uma referencia de lo que le costó de más la molécula al país haciendo uso de la unidad flotante de regasificación en el Caribe estos últimos meses. Esperaría uno que no habiendo una estrechez del sistema de generadoras térmicas se liberara y no hubiera una condición de precio. Los precios son quizás el elemento más importante, después del cuáando, de lo que va a salir de la negociación que hagamos; pero, esperamos que no haya una afectación grande del precio. Estamos mirando ventanas de precios muy semejantes a los que ha venido incurriendo el mercado con las importaciones que desde 2017 venimos haciendo a través de esa plataforma del SPEC”.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.