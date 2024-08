Por: CENET

En una rueda de prensa realizada para la presentación de los resultados operativos y financieros correspondientes al segundo trimestre de 2024, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, hizo un anuncio respecto a la importación de gas para el país: la compañía va a tener la autonomía del manejo de gas desde Estados Unidos a través de un contrato con la compañía Oxy.

“Nosotros a partir de noviembre de este año vamos a tener posibilidad de tener la autonomía del manejo de cerca de 50 millones de pies cúbicos diarios de gas que extraemos en la Cuenca del Permian. Tener la comercialidad, quiere decir que podemos hacer una especie de intermediación como molécula e importar ese gas nuestro para el país, para traerlo a suplir el déficit”, afirmó.

Además añadió que “se importaría a través de varias alternativas de regasificar la molécula. Por eso, hemos sido claros de que gas va haber”, aunque advirtió que “seguramente va a haber un efecto económico, como ya lo anuncié, y nos toca pues empezar a generar un buen uso de una eficiencia de este insumo para que el impacto no sea mayor”.

En el mismo escenario, Roa también se refirió a la posibilidad de importar gas desde Venezuela, un tema que ha generado bastante debate. El presidente de Ecopetrol afirmó que, “el ministro decía, no sé si ayer o la semana pasada en un debate de control político, que hoy no hay la más mínima posibilidad política, técnica, ni económica de traer gas de Venezuela. Pues eso es hoy y todos estamos de acuerdo”.

Roa detalló que actualmente no hay infraestructura disponible, ni tampoco una oferta de gas por parte de PDVSA, la empresa estatal venezolana. Además, mencionó que existen restricciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC): “Hoy no hay tubo, hoy no hay una oferta de disponibilidad de gas que venga de PDVSA, hoy existen unas restricciones de la OFAC para una transacción de esta naturaleza y entonces todo eso hace que hoy no sea posible traer gas”, mencionó.

Sin embargo, Roa no descartó la posibilidad a mediano o largo plazo, señalando que existe un acuerdo comercial firmado en 2007 que permitiría a Colombia importar gas de Venezuela en un futuro, bajo ciertos términos legales.

Finalmente, Roa explicó que la decisión de no adquirir nuevos activos de fracking por 3.700 millones de dólares a Oxy no fue tomada por el presidente Gustavo Petro, sino por la Junta Directiva de Ecopetrol, debido a los riesgos de sobreendeudamiento que dicha adquisición podría haber acarreado para la compañía.

Cabe recordar también que el ministro de Minas y Energía dijo ayer en Mañanas Blu que estaba descartada por el momento la importación de gas desde Venezuela para el consumo residencial. Explicó que se están explorando diversas estrategias para garantizar el suministro necesario de gas, incluida la constitución de un comité interinstitucional para revisar todas las alternativas posibles.

