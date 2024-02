La reforma pensional que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro ya tiene fecha para el segundo debate en la plenaria del Senado de la República. Este martes 27 de febrero se retomará la discusión del proyecto, que fue aprobado en su primer debate por la Comisión Séptima el año pasado. Se espera que se discutan los impedimentos y se defina la ponencia a discutir.

Frente al contenido de la iniciativa, se conoció que no hubo consenso entre los ponentes, ya que la intención inicial era explorar el mayor acuerdo posible en los puntos en los que persisten diferencias, incluso la posibilidad de llegar con una sola ponencia, pero al final, la determinación fue someter a consideración las tres ponencias radicadas.

Precisamente, una fuerte crítica hicieron varios senadores a los ministros de Hacienda y Trabajo sobre la reforma pensional. Aseguraron que las cuentas no cuadran para que el sistema sea sostenible económicamente, por lo que los trabajadores más jóvenes terminarían afectados en unos años.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay lanzó duros cuestionamientos al proyecto de reforma pensional expresando que tiene “una alta carga ideológica que no resuelve los problemas que diagnostica”.

El congresista expresó que la reforma está construida sobre “falsos argumentos porque este Gobierno se quedó en el pasado y está trasnochado en la historia”. A juicio de Uribe Turbay, la administración central crea escenarios nocivos para la inversión privada.

Sobre cobertura, equidad y sostenibilidad también hay algunas dudas entre los senadores. “Los problemas de cobertura no se solucionan entendiendo a la pensión como mínimo un salario mínimo, no se solucionan los problemas de sostenibilidad, no se solucionan los problemas de equidad, se avanza en ellos, pero no se solucionan”, agregó Juan Pablo Gallo.