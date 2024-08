Tal como se había anunciado semanas atrás, el colectivo ‘No con mi ahorro’ confirmó que tiene lista una demanda que presentará ante la Corte Constitucional, alegando presuntas inconsistencias legales en la reforma pensional recientemente aprobada por el Congreso de la República.

El punto que atacará la demanda es el artículo que impactará a mujeres con más de 60 años y hombres con más de 65 años, que tengan entre 300 y 999 semanas, y que no alcanzaron a cumplir con las semanas requeridas para tener una pensión, quienes estarán en el pilar semicontributivo.

Los voceros del colectivo señalan que, según la reforma, las personas incluidas en dicho pilar accederá a un pago vitalicio que se financiará con recursos del Presupuesto General de la Nación y con sus propios aportes. Sin embargo, consideran que hay una grave afectación a sus ahorros.

Resulta que la reforma pensional eliminó la opción de devolución de saldos y ahora se obligará a los trabajadores a que su ahorro se convierta en pagos mensuales, las llamadas rentas vitalicias.

Según Jerome Sanabria, vocera del colectivo, el Ministerio de Hacienda le respondió un derecho de petición explicándole que las rentas vitalicias partirán de $ 82.000 mensuales y, en el mejor de los casos, llegarán a $ 280.000 para quienes cotizan bajo un salario mínimo.

Ese punto no gustó porque, alegan, los ahorros de muchos colombianos que no alcanzan a cumplir los requisitos para jubilarse no serán devueltos, lo que confirma las advertencias hechas sobre una afectación a la propiedad de los trabajadores.

“Tenemos la demanda de la reforma pensional […]. Estamos demandando cuatro artículos. A grandes rasgos, el argumento que le estamos dando a la Corte Constitucional es que esta reforma significa una expropiación a los ahorros de la gente”, comentó Sanabria en un video publicado en su cuenta de X.

¡ESTOY MUY EMOCIONADA! Ya tenemos la demanda a la reforma pensional 💪 Pero antes de radicarla, seguimos recolectando firmas simbólicas: hasta este sábado al medio día en https://t.co/5dCWAY0mzT Les sigo contando!!#NoConMiAhorro pic.twitter.com/Rd6I5WLKAp — Jerome (@SoyJerome__) August 8, 2024

Reforma pensional en Colombia: vienen demandas

La vocera del colectivo señaló que en los próximos días continuarán recolectando firmas simbólicas de las personas que saldrán afectadas por estar incluidas en el pilar semicontributivo y que desean conservar la opción de recibir sus ahorros en un solo pago, no con una renta vitalicia.

La oleada de demandas que enfrenta la reforma pensional es enorme. Desde distintos frentes se anunciaron este tipo de acciones en rechazo a algunos artículos de la pupitreada reforma que impulsó el Gobierno de Gustavo Petro.

