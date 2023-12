En el mundo hay diferentes nacionalidades y, por ende, muchos pasaportes. Estos toman valor dependiendo de qué tanto se pueden usar sin necesidad de un permiso adicional, como una visa.

El pasaporte colombiano tiene fama de estar muy poco valorado, pero un joven quiso desmentir esa idea contando su experiencia viviendo en Europa sin necesidad de adquirir una visa. Su relato se suma a los de varios que han contado cómo vivir ahorrando gastos en países como España.

El nómada digital y creador de contenido colombiano @sergio.explora en Instagram, comparte sus experiencias de viaje y cuenta que dejó la universidad, en la que estudiaba Derecho, para dedicarse a viajar y que le paguen por ello.

El joven contó que vivió en Europa por 2 años sin necesidad de una visa y completamente legal. “Me dijeron que el pasaporte colombiano es muy malo, pero eso no es verdad. Viajé por Europa durante dos años sin pedir visa y completamente legal, solamente con mi querido pasaporte. Estuve viajando por una zona llamada Schengen que está conformada por varios países, como Francia, España. En esta zona puedo viajar sin necesidad de visa, solo con el pasaporte por tres mes”, contó.

Pero luego de su estadía de 3 meses, el colombiano se percató de que tenía que solicitar una visa, pero encontró un truco interesante para no tener que hacerlo y poder permanecer en ese continente.

“Mi mejor amiga que también viaja mucho me dijo que si estaba en Europa, me quedara ahí y encontré un camino. Resulta que cuando se nos acaba el tiempo en la zona Schengen podemos viajar a otros países europeos que no hacen parte de esta, como Montenegro o Albania, eso fue lo que hice”, agregó.