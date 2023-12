En Colombia son muchos los bancos que ofrecen productos y servicios financieros fáciles de adquirir. Pero si pensamos en el historial bancario de los colombianos en el exterior, seguramente es normal encontrarse con anécdotas de trabas para crear algo tan sencillo como una cuenta de ahorros.

Esta es precisamente la historia de Harold Correa, quien llegó a España hace ya varios años que se sintió tan confundido como cualquier colombiano en el exterior que acaba de llegar a un país desconocido. No tenía papeles y no podía entrar al sistema financiero.

“Llegué como turista y traía dinero para aguantar por lo menos 2 meses, pero luego me di cuenta que no me iba alcanzar, por eso decidí empezar a dormir en albergues. También estaba buscando trabajo, el tema de papeles fue bastante difícil. En los albergues cierran a las 6:00 p. m. y yo buscaba trabajo hasta las 8:00 p. m. o 10:00 p. m., entonces me tocó hasta dormir en parques. Fueron días difíciles pero que también me hicieron muy fuerte”, contó a Pulzo el barranquillero.

Pero además de buscar trabajo, Correa dice que llegó con el objetivo claro de estudiar. Mientras trabajaba en construcción, de camarero, de lavaplatos, repartiendo periódicos y lo que saliera, estudió una maestría en digitalización bancaria y fue así que llegó hasta lo que hoy se conoce como Ikualo, una central financiera que nació el pasado 30 de noviembre en España y a principios de 2024 llegará a Reino Unido.

“Cuando empecé a trabajar en un banco me di cuenta de la necesidad que tenían muchos paisanos, no podían sacar una cuenta de ahorros, una población condenada a la pobreza por falta de acceso a la banca. Fui, hablé con el profesor de mi máster y le pregunté cómo podíamos ayudar. Toqué puertas, 62 bancos, todos me dijeron que no, pero paralelamente trabajé en mi plataforma”, prosiguió señalando cómo llegó finalmente a crear su propio emprendimiento digital, modalidad de trabajo que hoy hace parte de los que más dinero dejan.

Sacar cuenta de ahorros solo con el pasaporte en España: cómo hacerlo

El nebanco Ikualo está enfocado en los inmigrantes latinos en Europa y recientemente lanzó SuperApp, una aplicación con la que se puede crear una cuenta de ahorros en España gratis en 72 horas. Solo debe descargarse en un celular o tableta y posteriormente hacer el registro.

Correa señala que cualquier colombiano o latino que resida en Europa puede acceder a este servicio y los requisitos son muy sencillos:

Residir en Europa.

Tener pasaporte vigente.

Hacer un proceso de verificación de identidad, que tarda máximo 7 minutos.

Colombianos en Europa podrán sacar créditos solo con el pasaporte

Correa también adelantó que desde el próximo año, en junio de 2024, el neobanco permitirá a los inmigrantes acceder a créditos de bajo monto desde 50 hasta 3.000 euros y que estarán sujetos, únicamente, a que no estén reportados en centrales de riesgo.

Por último, y según concluyó el fundador de Ikualo, la ‘fintech’ cuenta con la licencia de entidad de dinero electrónico europea, lo que certifica que su operación cumple con todas las normas y leyes financieras de España y próximamente de Reino Unido.

