Una nueva historia viral que refleja la bondad que hay en redes sociales se conoció en los últimos días. Se trata de la anécdota contada por Selena Alastra, una joven que reside en Parla, 20 kilómetros al sur de Madrid (España) y que no se esperaba el apoyo que recibió.

El pasado 20 de septiembre Selena publicó un ‘post’ en su cuenta de X sin ser conciente del impacto que podría tener. “Hola, me vuelvo a pasar una vez más por aquí porque me destroza ver a mi padre apagarse día a día. Hoy hemos vendido un total de 0€. Si seguimos así al final de este mes o a principio de octubre tendremos que entregar el local porque no tenemos dinero. Os invito a probar +“, interactuó.

Aunque el directamente implicado no la había autorizado, ella decidió hacer la publicación contando sinceramente lo que estaba pasando. Esta se compartió tantas veces que el restaurante de comida colombiana se llenó en los próximo días. La joven tuvo que hacer un nuevo video agradeciendo el apoyo que recibió gracias a la iniciativa de su hija.

“No sabemos cómo hacer este video (…) Anoche cuando llegó mi padre y nos había dicho que no había vendido nada, fue tanta la frustración que decidí escribir un ‘tweet'”, contó en su video viral la joven colombiana, junto a sus papás.

Su progenitor, dueño del local comercial, se mostró impactado y agradeció a todas las personas que se sumaron para ayudarle. “Quedé muy sorprendido. Esperemos que esto siga adelante. Nuestro sueño es dar lo mejor de nosotros, seguir trabajando para nuestro negocio y marca familiar. Esto ha sido espontáneo, yo no se lo pedí”, dijo el hombre.

Además, resaltó el poder de las redes sociales para impactar positivamente en la sociedad y agradeció nuevamente por el apoyo que ha recibido el negocio de comida, llamado Hot Dogs Likes 1994, pues nació este año en Barranquilla como un puesto callejero, el cual ofrece perros calientes, mazorcadas, hamburguesas, carnes asadas, empanadas y bebidas.

“Ha llegado gente muy importante e influyente”, contó el dueño del restaurante. Gracias a lo viral que se hizo la publicación ahora tienen ayuda con su página web y ya no tendrán que cerrar su negocio familiar.

Una vez más gracias de verdad❤️‍🩹🫂 pic.twitter.com/wz3YbtuDPW — Sel. 🎃🕸️ (@selenaalastra) September 21, 2023

