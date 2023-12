Si ya recibió el pago de la prima de la empresa donde trabaja y ya se la gastó o le queda muy poco, aún hay un pago extra que miles de empleados en Colombia recibirán muy pronto y acá le decimos cuál es y cómo calcular el monto que debe recibir.

Aunque dicho pago es mucho menor que el de la prima decembrina, sí es un gran alivio para poder pagar deudas, ahorrar o incluso hacer algún tipo de inversión: se tratan de los intereses de la cesantías.

Cómo calcular pago de intereses de cesantías

“El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12 % anual o proporcionales por fracción“, aparece consignado en el artículo 9 de la Ley 50 de 1990.

Tal como apunta la normativa, el monto que la empresa donde labora le debe consignar se calcula con la suma de todos los salarios que recibió durante el año inmediatamente anterior o desde que fue vinculado a la compañía.

Además, en caso de que el trabajador no alcance a completar un año en la empresa, esto no será impedimento para que no reciba el pago de los intereses de las cesantías, pero el valor que le deben consignar de estos si cambia.

En ese caso, el empleado deberá multiplicar el total de las cesantías por el número de días trabajados y este a su vez por el 12 %.

Cuándo pagan intereses de cesantías a empleados en Colombia

Cada año los empleados con contrato laboral deben recibir los intereses de las cesantías antes del 31 de enero, lo que quiere decir que miles de ellos recibirán ese pago muy pronto, al faltar pocos días para iniciar un nuevo año.

Por otro lado, las empresas deben pagar las cesantías de cada empleado a Colpensiones o el fondo privado al que esté afiliado entre el primero de enero hasta el 14 de febrero.

