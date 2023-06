Un completo drama vive un paciente oncológico de Soacha con un millonario cobro que le llegó a su casa y que lo tiene completamente sorprendido, pues se trata del recibo de la luz el cual registra un monto por 53 millones de pesos, lo que es totalmente un exabrupto para una persona que vive con su esposa y sus dos hijas en una vivienda de un municipio de Cundinamarca, según informó Noticias Caracol.

(Vea también: Difunden inquietantes cifras de robo de electricidad en Bogotá y Cundinamarca)

El ciudadano manifiesta que por más que dejen las luces prendidas todo el tiempo, jamás el recibo llegaría por un precio que supera los 50 millones de pesos. Él cree que se trata de un error; sin embargo, su mayor preocupación es por la respuesta que le da la empresa de energía, que le está cobrando más de 300.000 pesos por ir a revisar el contador, lo que para él no es justo ya que considera que es una obligación de la compañía, de acuerdo con el citado medio.

#OjoDeLaNoche | Cerca de 53 millones de pesos, ese es el valor que llegó en el recibo de la luz de una familia en Soacha. ¿Qué responde la empresa prestadora del servicio? Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/t1zDGXwZ8w — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 5, 2023

Esta situación lo tiene viviendo un calvario, pues dice que vive de su pensión que corresponde a un salario mínimo y que no le alcanza para grandes gastos. Además, como si fuera poco el monto de la deuda, su condición de salud también no le permite conseguir un trabajo, ya que debe someterse a quimioterapias que lo indisponen para ejercer cualquier labor.

“Acá lo que permanece prendido es el televisor y la nevera, nada más. Esto me tiene enfermo, yo no duermo por este tema. Para hacer caer en cuenta a la empresa de este error es un calvario, yo tengo una pensión de un salario mínimo, no trabajo y hace poco estuve hospitalizado con mi esposa cuidándome”, señaló Hermes González, la persona afectada en el noticiero.