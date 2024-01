Una oferta de empleo de no creer está circulando en redes sociales y medios de comunicación. Una pareja podrá tener la oportunidad de trabajar, administrar y vivir en una isla privada.

Se trata de la isla Great Blasket en Irlanda, que está contratando a dos personas que quieran hacerse cargo de los servicios turísticos que tiene el lugar. Esta oferta se suma a varias de este tipo que se han ofertado en otras islas, como las Islas Vírgenes de Puerto Rico.

Billy O’Connor y Alice Hayes, los propietarios de las casas vacacionales y el restaurante del lugar turístico, abrieron nuevamente esta solicitud para el puesto de cuidadores. La convocatoria está abierta y cerrará el próximo 18 de enero, antes de que comiencen las temporadas altas, según señalan en sus redes sociales.

Happy New Year!

For anyone interested in the 2024 Great Blasket Island accommodation and coffee shop caretakers position, we will be closing the application form on the 18th January 💫.

Thank you so much and if you have any questions please email gbicaretakers@gmail.com 🙏. pic.twitter.com/BNGD1ik1bh

— Great Blasket Island (@gbisland) January 9, 2024