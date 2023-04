El nuevo ministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, entregó los primeros detalles de su visión acerca de la economía del país y lo que se viene en su gestión.

Así lo dijo en Blu Radio, al hablar acerca de las reformas del gobierno de Gustavo Petro, la firma de nuevos contratos de petróleo y gas, el cumplimiento de la regla fiscal y el Banco de la República.

(Vea también: Hasta dónde se disparó el dólar en Colombia tras revolcón ministerial; TRM para abril 27)

En principio, afirmó que su principal tarea será “fortalecer el programa económico” del Ejecutivo, de tal modo que “el país se reindustrialice y ‘reagrarice’”.

De igual manera, entregó detalles de lo que se viene para Ministerio de Hacienda cuando llegue oficialmente al cargo.

Quizá el principal tema del que entregó parte fue la firma de nuevos contratos de petróleo y gas en Colombia.

“El país tiene más de 200 contratos de exploración, de los cuales no se están entregando los resultados y no hay necesidad de firmar un nuevo contrato mientras esos que están ahí no se entreguen y nos digan qué está pasando en el subsuelo”, dijo Bonilla.