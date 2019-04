Por ejemplo, la marca deportiva Adidas lanzó una colección de tenis exclusivos con diseños inspirados en los siete reinos de Game of Thrones.

Por su parte, el diseñador canadiense Phil Lariviére inventó unos guayos para los amantes del fútbol y la serie estadounidense, plasmados en los famosos ‘Mercurial’ de Nike.

A post shared by Phil Larivière (@phil.ld) on Jul 16, 2017 at 9:07am PDT

Adicionalmente, la marca Johnnie Walker lanzó al mercado una edición especial de wishkey.

Incluso las galletas Oreo también se sumaron a la tendencia que ha marcado la producción de HBO.

Brace yourselves. OREO Game of Thrones Limited Edition packs are in stores today. #GameOfCookies #ForTheThrone pic.twitter.com/9CbuN6CkOq

— Oreo Cookie (@Oreo) April 8, 2019