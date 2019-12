Un error en las comisiones económicas del Congreso de la República hizo que no se pudiera avanzar, nuevamente, en el trámite legislativo de la reforma, uno de los motivos de las marchas. Resulta que el proyecto estaba anunciado para el miércoles pasado, pero como no se pudo llevar a cabo, el presidente de la corporación debía anunciarlo para este lunes, pero no lo hizo, indicó el portal dataiFX.

“El anuncio se hacía afectivo para el día miércoles de la semana pasada, pero como no hubo sesión nos toca anunciar el proyecto otra vez. Hoy solo se va a hacer el anuncio para no cometer un error de forma y mañana se procede al desarrollo del proyecto”, explicó Jhon Jairo Roldán, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.

El nuevo llamado a los congresistas quedó para este martes, a las 8 de la mañana, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional; esto para que no se dé nuevamente lo que pasó con la Ley de Financiamiento, que fue declarada inexequible por vicios de trámite parecidos a este, informó Valora Analitik.

Es de recordar que el Gobierno incluyó en el texto de la reforma varios puntos en beneficio de la población más vulnerable del país, entre ellos, la devolución del IVA, la reducción del pago a los aportes de salud para los pensionados y 3 días sin IVA en el año.