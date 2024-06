Y es que para dejar la plata por un corto tiempo, Nequi y Daviplata funcionan de maravilla. Permiten mover el dinero de manera rápida y pueden sacar a sus usuarios de cualquier apuro, claro, cuando no se caen.

No obstante, algunos ven en estas aplicaciones una opción para dejar sus pesitos durante una eternidad, y no saben que están perdiendo plata. El dinero tiene que estar moviéndose para que produzca, si no, la inflación se lo come.

En ese sentido, la cuenta de Instagram ‘Mis propias finanzas’ señaló que hay muchas mejores alternativas que los colombianos pueden contemplar para dejar sus recursos económicos.

Juan Pablo Zuluaga, creador del canal que tiene casi 900.000 seguidores, destacó las bondades de Nequi y Daviplata “para hacer transacciones”, pero no para poner a producir el dinero.

“Dan muy poca rentabilidad”, resaltó el creador de contenido, que ensalzó las bondades de la inversión, así sea con montos bajos.

Este es el video con la recomendación de Zuluaga:

En su video, el canal ‘Mis propias finanzas’ no se quedó solo con señalar el error que muchos cometen, sino que numeró las alternativas que pueden dar mejores frutos.

“Aprovecha más bien la llegada de los neobancos que están dando buenas tasas de rentabilidad. Investiga cuáles son buenos, cuáles te convienen”, anotó.

A renglón seguido las nombró:

RappiBank.

Lulobank.

Nubank.

Ualá.

“Hay muchas nuevas plataformas y muchos nuevos bancos que dan mejores rentabilidades para que inviertas tus ahorros”, concluyó.

