Al exceder los límites de velocidad, realizar maniobras peligrosas al volante, no tener los documentos al día o parquear en zonas prohibidas puede adquirir un comparendo en Bogotá.

Ya sea mediante cámaras inteligentes que identifican mediante la placa si los documentos como el Soat están vigentes, o por multas que imponen directamente las autoridades de tránsito, usted debe consultar frecuentemente si tiene o no comparendos.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá trabaja de la mano con la Policía para revisar que vehículos particulares no incumplan con la medida del pico y placa de lunes a viernes, no salgan a las calles si no tienen la revisión técnico-mecánica al día, no se pasen semáforos en rojos, y no hagan otras maniobras riesgosas.

Bogotá tiene alta cultura ciudadana al volante, por lo que sus conductores tienen presente que las normas de tránsito pueden cambiar para reducir el número de accidentes, fallecidos y demás.

¿Cómo consultar si tiene un comparendo o varios pendientes por pagar en Bogotá?

El primer paso para cerciorarse de no tener un comparendo en Bogotá es acceder mediante su computador o celular a https://www.movilidadbogota.gov.co/web/consulta_de_comparendos

Se desplegará otra pestaña solicitando su tipo de documento y número de identidad, o el del propietario del vehículo, junto a la placa que desea consultar.

Abajo deberá hacer el captcha para validar que no es robot digitando el código de seguridad que le aparece en la pantalla, una vez haga clic en buscar no debe esperar a ser redirigido a otro link, sino que abajo le mostrará los resultados.

El orden de resultados para saber si tiene comparendos es así:

En nuestra Base de Datos (figura o no) embargo ni desembargo registrado a su número de identificación

Sus obligaciones no se encuentran (o sí) en estudio de legalidad, por cuanto no cumplen con las condiciones jurídicas para la declaratoria de prescripción

Si se encontraron registros de comparendos para esta consulta o no

En caso de que tenga un comparendo puede revisar por qué fue impuesto, la fecha y otros detalles; además tiene la opción para pagarlo con PSE, pero si lo prefiere hacer presencialmente debe hacer clic en la opción generar volante de pago, imprimirlo y acudir a una entidad financiera de la Red Éxito, Banco Caja Social o Banco de Occidente.

El sistema liquida los intereses al día, por lo que si genera el volante de pago debe pagarlo ese día. Pero, si decide hacer caso omiso y no pagar podrá ser embargado.

¿Embargado por una multa de tránsito?

Sí, como medida preventiva para garantizar el cumplimiento de una obligación con los bienes de propiedad del deudor.

En el caso de la Secretaría de Movilidad, las deudas a cargo de los conductores corresponden, en su mayoría, a que no pagaron sus multas de tránsito y como consecuencia, la Dirección de Gestión de Cobro puede ordenar embargos según el artículo 838 del ETN.

También lo será si no saca su carro o moto de patios de la Secretaría de Movilidad, ya que después de los tiempos que otorga la ley para el pago de las obligaciones, los comparendos pasan a un cobro coactivo en el que según lo establece la ley, pueden ser ordenados embargos.

Puede obtener un descuento en el pago del comparendo

Para que sus finanzas no se vean afectadas por haber cometido una infracción en la capital, puede hacer un curso pedagógico en los primeros 5 días para que solo deba responder por el 50 %.

El curso sigue siendo una opción vigente los próximos 20 días de haber sido multado para recibir un descuento del 20 % y si fue una fotomulta puede reducirla en 50 % si paga en los primeros 11 días.

Los cursos tienen una duración de una hora y media y puede agendar uno que se acomode con su horario en la página de la secretaría.