Las estafas en Colombia se van adaptando y mejorando con el tiempo, ya que los usureros no solo aprovechan las redes sociales para que personas pierdan su dinero por medio de páginas falsas, sino que encuentran la manera de ganar por cualquier lado y a cualquier costo.

Así es el caso de Katta Gravinni o de @kattagravini, por su perfil en TikTok, quien dio a conocer una modalidad en la que usaron sus datos personales sin ningún tipo de permiso para solicitar un crédito, lo cual la llevó a enfrentarse a una serie de inconvenientes.

(Vea también: Alertan a clientes de Bancolombia por nueva estafa con IA; así les quieren robar la plata)

Según relata la joven en un video de su cuenta, un día, de la nada, le llegó una consignación a su cuenta de Nequi, lo que le pareció extraño, y de inmediato, le escribieron desde un número desconocido afirmándole que ya le habían depositado el dinero. Ella les pidió el comprobante para verificar de dónde venía ese dinero; sin embargo, no había datos sobre el banco ni el nombre de la persona que llevó a cabo el giro.

No obstante, por algunas circunstancias, se demoró en llegar a su casa para devolver la plata a ese número, así que decidió esperar y llamar a esa billetera digital para saber qué debía hacer. Mientras tanto, los estafadores le escribían para intimidarla por no entregar el dinero, “se empezaron a regar, me trataron superfeo. Yo pensé: ‘una persona correcta no hace ese tipo de cosas’“, manifestó la mujer en la pieza audiovisual.

“Llamé a Nequi, me dijeron que no. Que tenga la plata ahí y el proceso debe hacerlo directamente la persona llamando a Nequi y, ahí, nosotros le decimos que la devuelva, pues que acepte la devolución”, agregó la víctima a su relato.

Posteriormente, ella le informó de esas indicaciones a los sujetos que la contactaron, lo que resultó en una nueva serie de improperios y la amenazaron diciéndole que tenían todos sus datos: número de cédula y fecha de expedición, y que se arrepentiría por lo que estaba haciendo.

Lee También

Pasados dos meses, ella evidenció cuál era la verdadera meta de los timadores, pues le llegó una notificación de RapiCredit, en la que le aseguraban que estaba en mora con un préstamo que solicitó, y que para ese momento ya debía el doble de la suma que supuestamente había pedido.

Fue ahí cuando dedujo que los tipos se hicieron pasar por ella, usaron el número de su cédula y el número telefónico para que les desembolsaran el dinero, pero no les salió como ellos querían.

La mujer logró entablar la denuncia y el crédito fue retirado, por lo que el reporte negativo y la mora ya no la afectan, pero aprovechó para resaltar que los filtros que se están usando para aprobar préstamos son muy bajos, por lo que le recomienda a las personas tener cuidado con sus datos personales y evitar malos momentos como este, que pueden resultar en reportes negativos para sus vidas crediticias.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.