Muchos colombianos se dan como regalo de fin de año o se ponen como meta del siguiente comprar una moto. Las facilidades que da para movilizarse en la ciudad, lo económicas que son y otras ventajas motivan a comprarlas, aunque lo más importante es ser prudentes al conducirlas.

En el mercado colombiano hay muchos modelos de diferentes marcas y precios. Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado unas que no son las más baratas del mercado, pero que su precio sí las hace muy accesibles porque valen menos de 10 millones de pesos y se pueden comprar pagando desde 300.000 pesos mensuales.

Son de cilindraje 160 y cada vez hay más empresas que le ponen el ojo a este sector para el que hay un mercado. Al finalizar este 2023, hay tres modelos de diferentes marcas que tiene motos que cumplen con estas dos características: cilindraje bueno y un precio justo.

Pulsar NS 160 FI

El Grupo UMA, empresa que no es colombiana, es la que la fabrica estas motos y decidió sacar al mercado no una, ni dos, sino tres modelos distintos. Eso sí, solo uno de ellos está por debajo de los 10’000.000 de pesos. Es la Pulsar NS160 FI, que cuesta 9’999.000 pesos y se diferencia de las otras que no tiene frenos ABS, entre otros detalles.

Los otros dos modelos, que están 500.000 y 800.000 pesos más caras, sí tienen ABS y otros cambios que los hacen mucho más atractivos para los compradores.

Este es un video con el que mostraron algunos detalles de esta motocicleta:

Hero Hunk 160Rs

Esta moto de la marca india está ganando presencia en el territorio colombiano luego de 4 años de estar a la venta. Se ensambla en el país y poco a poco ha ganado popularidad entre las personas.

Su precio actual es de 9’900.000 pesos y aunque con el paso de los años le han hecho algunas pequeñas modificaciones, sigue manteniendo las características con las que salió al mercado, como la de tener frenos ABS adelante.

Apache RTR 160 4V

Es uno de los últimos lanzamientos de Auteco, empresa que dejará de vender una línea de motos muy afamada en Colombia. Su llegada al mercado colombiano se da en tres versiones y todas cumplen con estar por debajo de los 10’000.000 de pesos. La Apache RTR 160 4V tiene un precio de 9’099.999 pesos. La Apache RTR 160 4V cuesta 9’399.999 pesos. Y La Apache RTR 160 4V edición especial vale 9’399.999 pesos. Cabe resaltar que ninguna de estas tiene frenos ABS.

La única Apache RTR 160 4V que tiene ABS es la que vale 10’399.999 pesos. Esta es la presentación que le hacen a estas motos:

Motos que tendrán descuento en el Soat en 2024

Estos tres modelos de motos anteriormente nombrados y todos aquellos que estén por debajo de los 200 cc tendrán un descuento en el Soat del 50 %, según lo dicho por el Ministerio de Transporte.

La decisión de mantener este descuento ha sido bien tomada por las empresas fabricantes de muchas motos, pero lo más importante es que los colombianos sigan comprándolo con el paso de los años. Sino lo hacen, vendrán cambios que por el momento no se sabe cómo serán.

Evidentemente, las Pulsar NS160, Hero Hunk 160R y TVS Apache RTR 160 no son las únicas motos que tendrán el descuento del Soat, sino que por encima hay motos de 180 cc y por debajo hay muchas hasta de 100 cc que tendrán este beneficio.

Incluso hay motos mucho más baratas de Yamaha, AKT y otras marcas que se siguen comercializando mucho o que han cambiado en los últimos años. Sin embargo, algunas de ellas no tienen sistema de frenos ABS o por su cilindraje no tienen el mismo rendimiento de las 160 anteriormente nombradas.

