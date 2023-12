En medio de las compras de Navidad los colombianos utilizan mucho más sus tarjetas de crédito y débito. La facilidad de pagar en cuotas es un beneficio que ofrecen los bancos, pero hay algunas que, pareciendo inofensivas, pueden resultar peligrosas.

Desde hace varios años los bancos ―que recientemente anunciaron una medida que beneficiaría a clientes― lanzaron el beneficio de que las tarjetas de crédito no tengan cuota de manejo, es decir, que no se cobre un valor mensual fijo por la administración de la cuenta. Sin embargo, en algunos de estos productos hay una letra pequeña de la que muchos no se enteran por no leer los términos y condiciones.

Sobre este tema habló en redes sociales el creador de contenido Juan Medina, que está cargo de la cuenta @financia_tuvida en Instagram. Él expuso las 6 tarjetas de crédito que evitaría si tuviera que sacar una las actuales condiciones del mercado financiero.

Se trata de las tarjetas de créditos que no cobran cuota de manejo de algunos bancos, pero que aún con este aparente beneficio, cobran intereses desde el día siguiente a las compras.

Lo anterior quiere decir que aunque el cliente no debe cubrir una cuota mensual por la administración de la tarjeta, no tendrá el beneficio que tienen muchas tarjetas, de pagar 0 % de intereses a una cuota. Así las cosas, una vez que haga una compra, desde el día inmediatamente siguiente los intereses estarán corriendo.

Mire la lista de tarjetas de crédito sin cuota de manejo que cobran intereses desde el día siguiente a las compras:

Tarjeta Libre American Express de Bancolombia.

Tarjeta Cero Mastercard de Banco Popular.

Tarjeta Free de Davivienda.

Tarjeta G-Zero de Davivienda: el banco avisó que a partir del 15 de diciembre de 2023 cobraría intereses desde el primer día financiado.

Tarjeta Cero Rollo Visa de Banco de Bogotá.

Tarjeta One Light de Scotiabank Colpatria.

