En 2021, Buró adquirió notoriedad por las acusaciones de clasismo contra su creadora, María Alejandra Silva, que luego agachó cabeza y pidió no abandonar a los emprendedores que aprovechaban la feria para recuperarse después de la pandemia.

(Lea después: Qué es la feria Buró y quién es la mujer que creó este proyecto en 2013)

Desde entonces, el evento continuó con relativa normalidad, pero tras la última edición, el fin de semana del 14 al 17 de diciembre en Bogotá, volvió a quedar en el ojo del huracán por lo que los propios expositores calificaron como una mala organización.

En redes sociales se viralizaron las quejas de muchos de esos empresarios que hablaron de sus pérdidas millonarias. En un video se ve que una de las afectadas intenta reclamarle a una de las organizadoras, que le da la espalda y la ignora. Le dice que vino de Cali, perdió 10 millones de pesos y califica la feria como un “perfecto fiasco”, asegurando que varios emprendimientos que se quebraron:

Una de las clientas de la feria confirmó parte de lo visto y no dudó en decir que Buró “es una farsa”, y sugirió no invertir allí. Según ella, “estuvo absolutamente solo, la gente no vino, el olor era insoportable y había goteras que dañaron productos”, además de que “no había internet para poder pagar por transferencia”.

La joven dijo haber presenciado a algunos expositores llorando porque “ni siquiera pudieron recuperar lo que habían invertido”, y comentó que la organización “lo mínimo que podía era darles condiciones válidas”, pero algunos terminaron optando “por vender tinto para no tener pérdidas”.

Más videos indican que la organización les habría prometido 44 mil clientes, que nunca llegaron, y se vio la mala calidad de las instalaciones, con goteras de aguas negras.

La presentadora Mónica Rodríguez dio voz a otras quejas: “Buró nos incumplió”, dijeron, y lamentaron lo ocurrido:

“Olía a caño todo el tiempo. Uno ni siquiera podía caminar porque se perdía. Se sofocaba la gente del calor que había en este sótano. Hubo 5 personas el jueves. No hubo información clara. No hubo publicidad. No hubo quién nos respondiera. No hubo influencers. Cero ventas utilitarias. No hubo atención al cliente ni acompañamiento, solo desplantes. Perdimos nuestra inversión. Incumplimiento del contrato en su totalidad, groserías y altivez por los mandos de Buró. Perdí toda mi inversión (8 millones más todo lo que invertí en realizar el producto). Aquí solo gana el dueño de Buró, nadie más. Saqué un crédito y no recogí ni lo del arriendo del stand. Si usted tiene la oportunidad, no venga como expositor”, fueron algunas de las quejas.