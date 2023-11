El Soat en Colombia parece estar destinado a cambiar de estructura tal y como funciona. Según las instituciones reguladoras y prestadoras de ese servicio, es necesario que el seguro cambie por las muchas deficiencias que tiene.

Hace unas semanas, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló que la tarifa diferencial en el Soat no ha cumplido con el objetivo que desde el Gobierno se había planteado. Además, el propio Gustavo Petro ha mostrado que no está contento con el funcionamiento del seguro.

Este jueves dos de noviembre, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que el descuento que se otorgó a millones de conductores en el país realmente no funcionó bien, por lo que dejó en el aire que vendrán cambios para 2024.

“El tema del Soat lo tenemos que mirar con mayor calma porque no disminuyó la accidentalidad, el proceso pedagógico no se estimuló y los negocios de las ambulancias persisten. Hay que mirarlo con mayor tranquilidad. No aumentó realmente la adquisición del Soat”, dijo Bonilla en rueda de prensa.

El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que los ingresos por el Soat no alcanzan para cubrir los gastos derivados de accidentes en Colombia. “El ingreso adicional del Soat es insuficiente para pagar lo que hoy cuestan los accidentes”, concluyó.

En ese orden de ideas, se espera que la actual administración entre a discutir los cambios que debe tener el Soat para el próximo año; entre ellos, la inminente eliminación del descuento.

A pesar de que el Gobierno dio indicios de acabar el Soat, distintos sectores coinciden en que es necesario reformarlo, puesto que, pese a que se ha perdido mucho dinero por la evasión y el cobro de este, también consideran que es una forma de “tapar” el error que se cometió cuando se permitió el descuento para las motos y los vehículos de servicio público.

El presidente Petro señaló que el Soat, que para algunos conductores hay 60 % de descuento para adquirirlo, debe “ser convertido en una contribución a la salud”.

El decreto 2497 de 2022 aplicó un descuento del 50 % de la tarifa del Soat para los vehículos de las categorías ciclomotor, motos de menos de 100 centímetros cúbicos (cc), motos de 100 cc y hasta 200 cc, motocarros tricimotos y cuadriciclos, motocarros de cinco pasajeros, autos de negocios (camperos y camionetas que prestan servicio público de cinco ocupantes), taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal.

