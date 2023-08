En un debate de control político celebrado en la Comisión Quinta del Senado, el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, emitió un contundente mensaje de tranquilidad a la población, afirmando que el Gobierno no permitirá que un apagón ocurra en el país.

Esta declaración surge en respuesta a las alarmantes denuncias planteadas por diversos sectores respecto a la delicada situación de liquidez que están enfrentando las empresas comercializadoras de energía, en gran parte debido al impacto del fenómeno del Niño.

“Apagón financiero nosotros no vamos a permitir y nuestra tarea es garantizar que no haya restricciones, que no se vaya a presentar ninguna de estas situaciones”, afirmó.