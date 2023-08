El presidente Gustavo Petro por fin sostuvo una reunión con los representantes del Consejo Gremial. Este encuentro, que no dejó ningún tipo de acuerdo, se llevó a cabo en la Casa de Nariño y sacó a la luz las diferencias entre los empresarios y el Gobierno.

La reforma laboral fue uno de los puntos importantes de la agenda. El empresariado manifestó su descontento con ese proyecto, ya que no plantea cómo crear más empleos en Colombia, sino que establece normas que golpearán el bolsillo de las compañías.

El Gobierno se mantuvo en su posición y, por tanto, no se concertó nada. Los representantes gremiales salieron con caras largas de la Casa de Nariño ya que, según ellos, no los han tenido en cuenta en la elaboración de la reforma.

Y aunque el Gobierno no cedió, se creía que la relación con los empresarios había mejorado con la cita. Sin embargo, nada de eso pasó. Una declaración de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dejó en evidencia que el Gobierno ve de lejos al empresariado.

La funcionaria señaló al término del encuentro que los empresarios deben dejar de creerse la última Coca-Cola del desierto, como intentando remarcar que el poder está en manos de la actual administración y no de ellos.

Ese comentario, que es cero amistoso o conciliador con los empresarios, quienes representan el 80 % del PIB y dan el 75 % del empleo formal en Colombia, no gustó y ya se conocieron las primeras reacciones.

El presidente del Consejo Gremial y Asofiduciarias, Germán Arce, expresó en Blu Radio que no entiende el motivo por el cual la ministra decidió señalarlos de padecer de tal síndrome.

“El presidente lo recibió y creo que de buena manera. No entiendo muy bien la frase de la ministra, no sé si se está refiriendo a algunos líderes gremiales en particular, pero no me quedaría ahí, creo que todos tenemos que avanzar, al país no le sirve quedarse ahí”, dijo Arce en la emisora.